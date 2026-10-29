Ο Mr Χωριάτικο είχε δηλώσει εισόδημα 998 ευρώ και πήρε... επίδομα ανεργίας -Η φορολογική διαδρομή του Γιαννακόπουλου - iefimerida.gr

Μπορεί ο Mr Χωριάτικο να κατηγορείται για εκτεταμένη φοροδιαφυγή, απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος που αγγίζει ή και ξεπερνά τα 100-120 εκατομμύρια ευρώ εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και του ΕΦΚΑ και να είχε δημιουργήσει 500 εικονικές εταιρείες-βιτρίνες μέσω «αχυρανθρώπων» και «συνεργατών», αλλά τα εισοδήματα που δήλωνε στην εφορία παρέπεμπαν τουλάχιστον για τρία χρόνια σε άνθρωπο που «τα βγάζει πέρα δύσκολα».

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Παρά την πραγματική του οικονομική επιφάνεια, δεν δίστασε να πάρει, όσο και εάν φαντάζει απίστευτο, ακόμα και επίδομα ανεργίας, την ώρα που τα εκατομμύρια γέμιζαν τους τραπεζικούς του λογαριασμούς, σύμφωνα με το κατηγορητήριο και την έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Χαρακτηριστικά, το 2020 δήλωσε εισόδημα μόλις 998 ευρώ, ενώ το 2021 8.528 ευρώ. Το 2022 πήρε επίδομα ανεργίας από τη ΔΥΠΑ 5.294 ευρώ, ενώ είχε και εισοδήματα από άλλες δραστηριότητες. Από εκεί και πέρα εμφανίζει μια αύξηση στα οικονομικά του στοιχεία, καθώς, όπως εκτιμούν ειδικοί, ήθελε να προχωρήσει σε αγορές που ενδεχομένως να μην μπορούσε να καλύψει από τα φορολογητέα εισοδήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida.gr, οι διωκτικές αρχές έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι:

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Η διαχρονική επισκόπηση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (Ε1), των δηλωθεισών αποδοχών και της τραπεζικής κίνησης του Γ. Ά. αναδεικνύει αξιοσημείωτες διαφοροποιήσεις ως προς την πηγή των δηλουμένων εισοδημάτων, τη μορφή της οικονομικής του δραστηριότητας και την εξέλιξη των χρηματοροών που συνδέονται με αυτόν.

Κατά την περίοδο 2020 έως 2022, ο Γ. A. εμφανίζει περιορισμένα δηλωτέα εισοδήματα από εξαρτημένη εργασία. Ειδικότερα, στον κωδικό 301 του εντύπου Ε1 δηλώνονται μόλις 998,37 ευρώ για το φορολογικό έτος 2020 και 8.528,08 ευρώ για το φορολογικό έτος 2021, ενώ κατά το έτος 2022 δεν εμφανίζεται οποιοδήποτε εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες. Την ίδια χρονική περίοδο καταγράφονται εισοδήματα από άλλες πηγές, όπως 30.000 ευρώ από υπεκμίσθωση ακινήτων (κωδ. 111) και 1.100 ευρώ από εκμίσθωση ακινήτων (κωδ. 105) το έτος 2020, καθώς και επίδομα ανεργίας Δ.ΥΠ.Α. ύψους 5.294,37 ευρώ το φορολογικό έτος 2022. Παράλληλα, εμφανίζονται ποσά από μερίσματα, ήτοι 2.967,79 ευρώ το 2020 και 378 ευρώ το 2021, καθώς και ποσά που δηλώθηκαν στον κωδικό 781 ως χρηματικά ποσά μη αποτελούντα εισόδημα, ύψους 724,21 ευρώ το 2020 και 15.186,84 ευρώ το 2021.

Η μεταβολή στη φορολογική εικόνα του Mr Χωριάτικο

Από το φορολογικό έτος 2023 παρατηρείται αιφνίδια και ιδιαίτερα σημαντική μεταβολή της φορολογικής εικόνας του.

Συγκεκριμένα, στον κωδικό 301 δηλώνονται καθαρές αποδοχές από μισθωτές υπηρεσίες ύψους 96.769,14 ευρώ, οι οποίες συνδέονται κυρίως με την απασχόλησή του ως μάγειρα στις εταιρείες «A. Μ. & ΣΙΑ Ε.Ε.» και «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ P. & ΣΙΑ Ε.Ε.». Η εικόνα αυτή συνεχίζεται και το φορολογικό έτος 2024, κατά το οποίο δηλώνονται αποδοχές ύψους 78.579,14 ευρώ, επίσης προερχόμενες κατά κύριο λόγο από την εργασία του στις εταιρείες που εκμεταλλεύονταν τα καταστήματα «T.» και «P.» στη Μύκονο.



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Η πλέον αξιοσημείωτη μεταβολή καταγράφεται κατά το φορολογικό έτος 2025, κατά το οποίο δηλώνονται μόλις 10.925,58 ευρώ από μισθωτή εργασία, πλην όμως ταυτόχρονα εμφανίζεται στον κωδικό 291 διανομή μερισμάτων ύψους 200.055,07 ευρώ από την εταιρεία «B. K. Ι.Κ.Ε.», με παρακρατηθέντα φόρο ύψους 10.002,75 ευρώ. Το εν λόγω ποσό αποτελεί το μεγαλύτερο δηλωθέν εισόδημα που εμφανίζεται στα εξεταζόμενα έτη και υπερβαίνει σημαντικά τα αντίστοιχα εισοδήματα προηγούμενων χρήσεων.