«Χωριάτικο»: Τρεις προφυλακίσεις μέχρι τώρα, «η υπόθεση είναι φοροδιαφυγή και θα τα πληρώσω όλα» θα πει ο Γιαννακόπουλος - iefimerida.gr

Σε εξέλιξη βρίσκεται η μαραθώνια διαδικασία λήψης απολογιών των συνολικά 59 συλληφθέντων για την υπόθεση «Χωριάτικο».

Σήμερα έχουν προγραμματιστεί οι απολογίες των πρώτων 30 κατηγορουμένων. Έως τώρα έχουν κριθεί προφυλακιστέοι τρεις εμπλεκόμενοι.

Στο μεταξύ έχουν απολογηθεί ακόμα τέσσερις κατηγορούμενοι, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ενώ σε κάποιους έχει επιβληθεί και εγγυοδοσία.

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Ο φερόμενος ως ο «αρχηγός» του κυκλώματος, ο 57χρονος επιχειρηματίας με το προσωνύμιο «Mr Χωριάτικο» αναμένεται το απόγευμα να βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας για να απολογηθεί για σωρεία κακουργηματικών πράξεων μεταξύ των οποίων η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Τι αναμένεται να πει στην απολογία του ο Γιαννακόπουλος

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φερόμενος ως ο «εγκέφαλος» του κυκλώματος εκτεταμένης φοροδιαφυγής θα υποστηρίξει πως η εμπλοκή του με την υπόθεση αφορά μόνο διαφορές φορολογικής φύσης και πως προτίθεται να πληρώσει τα ποσά που θα καταλογιστούν. Παράλληλα, θα αρνηθεί το υπόλοιπο κατηγορητήριο που αναφέρεται σε συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, απάτες, ξέπλυμα μαύρου χρήματος κ.α.

«Η υπόθεση είναι φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή. Θα πληρώσει μέχρι τελευταίο ευρώ τους φόρους και τις εισφορές που του αναλογούν. Το Δημόσιο δε θα υποστεί καμιά ζημιά», θα είναι σύμφωνα με πληροφορίες ο βασικός υπερασπιστικός ισχυρισμός του 57χρονου.

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Αύριο έχουν προγραμματιστεί οι απολογίες των υπολοίπων 29 κατηγορουμένων. Λόγω του μεγάλου αριθμού των κατηγορουμένων έχουν οριστεί εκτός από την ανακρίτρια που χειρίζεται τη δικογραφία και δύο επίκουροι ανακριτές.