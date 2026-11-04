«Χωριάτικο»: Στο Εφετείο οι 25 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα της Μυκόνου -Απουσίζε ο Άγγελος Γιαννακόπουλος - iefimerida.gr

Στο Εφετείο Αθηνών οδηγήθηκαν λίγο πριν τις 9 το πρωί οι κατηγορούμενοι για τη «δίκη των 25» στην υπόθεση του «Χωριάτικο».

Η υπόθεση αφορά στη δράση κυκλώματος επίορκων αστυνομικών, διακίνησης ναρκωτικών και παροχής προστασίας σε επιχειρήσεις στη Μύκονο.

Από τη μεταγωγή απουσίαζε ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας Άγγελος Γιαννακόπουλος, ο οποίος είναι μεταξύ των προσώπων που κάθονται στο εδώλιο.

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​Η υπόθεση έχει στον πυρήνα της έναν πρώην ανθυπαστυνόμο της Υποδιεύθυνσης Μυκόνου. Στον αξιωματικό αποδίδεται η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης (2022–2025) που εκμεταλλευόταν την πρόσβαση σε υπηρεσιακά δεδομένα για τη διακίνηση ουσιών και την εξυπηρέτηση ιδιωτών.

Οι κατηγορίες εναντίον του Άγγελου Γιαννακόπουλου

​Σε ό,τι αφορά τον «Mr. Χωριάτικο» αντιμετωπίζει κατηγορία για δωροδοκία υπαλλήλου. Σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται να κατέβαλε μηνιαίως τουλάχιστον 300 ευρώ στον ανθυπαστυνόμο με αντάλλαγμα απόρρητες υπηρεσιακές πληροφορίες (στοιχεία ιδιοκτητών οχημάτων μέσω πινακίδων κ.λπ), καθώς και προειδοποιήσεις για αιφνιδιαστικούς ελέγχους της ΕΛ.ΑΣ. σε νυχτερινό κατάστημα που διαχειριζόταν στο νησί.

Παράλληλα, κατηγορείται για προσφορά 3.000 ευρώ προκειμένου να διευκολυνθεί αμοιβαία μετάθεση ώστε ο συγκεκριμένος αστυνομικός να παραμείνει στη Μύκονο.

​Το βαρύ κατηγορητήριο περιλαμβάνει επίσης αρχιφύλακες που φέρονται να συνέδραμαν στη διακίνηση ουσιών, αλλά και υπαστυνόμο της Δίωξης Ναρκωτικών Αττικής, ο οποίος κατηγορείται ότι υπεξαιρούσε αδήλωτες ποσότητες κατασχεθέντων ναρκωτικών, διοχετεύοντάς τες σε πληροφοριοδότη του για επαναπώληση στην αγορά.