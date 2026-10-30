 Χωριάτικο: Δέκα νέες προφυλακίσεις -Απολογούνται οι δύο τελευταίοι συλληφθέντες - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Χωριάτικο: Δέκα νέες προφυλακίσεις -Απολογούνται οι δύο τελευταίοι συλληφθέντες

Προφυλακίσεις χωριατικο
Φωτογραφία: Eurokinissi
ΛΙΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Λία Κοντοπούλου

Με τις απολογίες των δύο τελευταίων συλληφθέντων από τους συνολικά 59 ολοκληρώνεται απόψε η μαραθώνια διαδικασία λήψης απολογιών για το κύκλωμα «Χωριάτικο», που κράτησε δύο ημέρες.

Οι προφυλακίσεις για την υπόθεση έχουν φτάσει τις δέκα. Τελευταία το δρόμο για τις φυλακές πήρε μία λογίστρια.

Σήμερα ενώπιον των τριών ανακριτών απολογήθηκαν οι «εκτελεστικοί βραχιόνες» της εγκληματικής οργάνωσης, επιχειρηματίες που λειτουργούσαν δηλαδή ως μπροστινοί, λογιστές, υπάλληλοι επιχειρήσεων που διαχειρίζονταν μεγάλα χρηματικά ποσά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι περισσότεροι εξ αυτών φέρονται να εκτελούσαν εντολές έναντι χαμηλών αμοιβών και υποστήριξαν ότι δεν έχουν σχέση με εγκληματική οργάνωση.

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