«Χωριάτικο»: Βαριές ποινικές διώξεις και για τους 59 συλληφθέντες -Εννέα κακουργήματα και δύο πλημμελήματα - iefimerida.gr

Ποινική δίωξη για σωρεία κακουργηματικών πράξεων ασκήθηκε σε βάρος των συλληφθέντων του κυκλώματος με επίκεντρο την αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο».

Η δίωξη κατά περίπτωση αφορά τα εξής κακουργήματα:

Συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

Απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου και κατά νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου άνω των 120 χιλιάδων ευρώ

Φοροδιαφυγή άνω των 150 χιλιάδων ευρώ με υποβολή ανακριβούς δήλωσης και με μη απόδοση ΦΠΑ

Συνέργεια στη φοροδιαφυγή

Πλαστογραφία άνω των 120 χιλιάδων ευρώ

Μαστροπεία από κοινού και κατ’ εξακολούθηση

Ληστεία από κοινού

Παραβίαση περιορισμών διαμονής κατ’ εξακολούθηση

Διακεκριμένη περίπτωση ξεπλύματος μαύρου χρήματος

Διώξεις και για δύο πλημμελήματα

Επίσης, η δίωξη αφορά και τα πλημμελήματα:

Μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών

Απάτη από κοινού

Η δικογραφία ανατέθηκε σε ανακριτή και ορίστηκαν και δύο επίκουροι ανακριτές λόγω του μεγάλου αριθμού των κατηγορουμένων.