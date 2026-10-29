«Χωριάτικο»: Ξεκινούν οι απολογίες των πρώτων κατηγορουμένων -Το απόγευμα ενώπιον του ανακριτή ο ιδιοκτήτης - iefimerida.gr

Ξεκινούν σήμερα οι απολογίες των 59 κατηγορουμένων στην υπόθεση της αλυσίδας αρτοποιείων «Χωριάτικο», για την δράση πολυπλόκαμου κυκλώματος με δραστηριότητες σε πολλά επίπεδα.

Στα δικαστήρια θα βρεθούν οι πρώτοι 30 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος αρχηγός της ομάδας, ο ιδιοκτήτης του «Χωριάτικου» Άγγελος Γιαννακόπουλος, η απολογία του οποίου έχει προγραμματιστεί για τις έξι το απόγευμα.

Οι απολογίες των υπολοίπων κατηγορουμένων θα δοθούν αύριο.

Στην εκατοντάδων σελίδων δικογραφία καταγράφεται σωρεία εγκληματικών πράξεων που, πλην των πρακτικών φοροδιαφυγής και μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και οφειλών προς το Δημόσιο, αφορούν μαστροπεία, περίπτωση ληστείας, απάτης κ.ά.

Πρόσβαση σε αστυνομικούς και δημόσιους υπαλλήλους

Η εγκληματική οργάνωση φαίνεται να είχε πρόσβαση σε δημόσιους υπαλλήλους και αστυνομικούς προκειμένου να λαμβάνει ενημέρωση για επικείμενους ελέγχους ή άλλες ενέργειες της διοίκησης, ώστε να μπορεί να προετοιμαστεί.

Για την εκτεταμένη δραστηριότητα της ομάδας, τον πλήρη έλεγχο της οποίας φέρεται να είχε ο 57χρονος ιδιοκτήτης της αλυσίδας αρτοποιείων, Άγγελος Γιανακόπουλος, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εννέα κακουργήματα και δύο πλημμελήματα.

Οι κατηγορίες αφορούν:

Συγκρότηση διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

Απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου και κατά νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου άνω των 120 χιλιάδων ευρώ

Φοροδιαφυγή άνω των 150 χιλιάδων ευρώ με υποβολή ανακριβούς δήλωσης και με μη απόδοση ΦΠΑ

Συνέργεια στη φοροδιαφυγή

Διακεκριμένη περίπτωση ξεπλύματος μαύρου χρήματος

Μη έγκαιρη εργοδοτικών και εργατικών εισφορών

Πλαστογραφία άνω των 120 χιλιάδων ευρώ

Μαστροπεία από κοινού και κατ' εξακολούθηση

Ληστεία από κοινού

Απάτη από κοινού

Παραβίαση περιορισμών διαμονής κατ' εξακολούθηση

ΑΠΕ-ΜΠΕ