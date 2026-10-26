«Χωριάτικο»: Από το 2016 η απάτη των 100 εκ. ευρώ -Η σύλληψη του αρχηγού πριν διαφύγει στο εξωτερικό -Έρευνες σε Αττική, Ζάκυνθο, Κορινθία, Ρόδο, Μύκονο - iefimerida.gr

Από το 2016 φέρεται να λειτουργούσε το κύκλωμα που ερευνάται για εκτεταμένη οικονομική και φορολογική απάτη με τους φούρνους «Χωριάτικο».

Δεύτερη μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής μετά την Pizza Fan ερευνούν οι Αρχές, με τη σύλληψη του 57χρονου Άγγελου Γιαννακόπουλου, ιδιοκτήτη της αλυσίδας αρτοποιείων «Χωριάτικο» και παλιού γνώριμου των Αρχών.

Η εκτιμώμενη ζημία σε βάρος του Δημοσίου ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ. Οι συλλήψεις ανέρχονται πλέον σε 59, ενώ δεν αποκλείεται να μεγαλώσει ο κατάλογος, ενώ οι έρευνες των Αρχών γίνονται σε Αττική, Ζάκυνθο, Κορινθία, Ρόδο και Μύκονο.

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Η έρευνα, η οποία φέρεται να ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2026, συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν νέες συλλήψεις.

Στόχος των Αρχών είναι να αποτυπωθεί πλήρως η δομή του φερόμενου κυκλώματος, να προσδιοριστεί το ακριβές ύψος της οικονομικής ζημίας και να αποδοθούν οι προβλεπόμενες ευθύνες, με βάση τα στοιχεία που θα προκύψουν από την έρευνα.

Από το 2016 εκτιμούν οι Αρχές πως λειτουργεί το φερόμενο κύκλωμα

Εδώ και μια δεκαετία, δηλαδή από το 2016, εκτιμά η ΕΛ.ΑΣ. ότι «έτρεχε» η μεγάλη φορολογική απάτη με επίκεντρο την αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο», με το ύψος της ζημιάς σε αυτό το διάστημα να αγγίζει ή και να υπερβαίνει τα 100 εκατ. ευρώ.

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Ο επιχειρηματίας Άγγελος Γιαννακόπουλος βρισκόταν το τελευταίο διάστημα στο Ντουμπάι. Σε βάρος του ίσχυε περιοριστικός όρος απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, από παλαιότερες υποθέσεις, ωστόσο ταξίδευε τακτικά. Πήγαινε οδικώς στην Αλβανία και από εκεί αεροπορικώς στο Ντουμπάι.

Η επιχείρηση για τη σύλληψή του ήταν αρχικά προγραμματισμένη για την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς από τηλεφωνικές παρακολουθήσεις υπήρχαν πληροφορίες ότι θα ερχόταν στην Ελλάδα. Εκείνος ήρθε, αλλά για άγνωστο λόγο ετοιμαζόταν να φύγει ξανά μέσω Αλβανίας, οπότε η επιχείρηση επισπεύσθηκε και ο ίδιος συνελήφθη στα Ιωάννινα, στον δρόμο προς τα σύνορα.

Το δαιδαλώδες δίκτυο που φέρεται να αριθμεί 520 εταιρείες-φαντάσματα

Στο μικροσκόπιο της ΔΑΟΕ, σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ, βρίσκεται ένα δαιδαλώδες δίκτυο που, σύμφωνα με τα περισσότερα δημοσιεύματα, ανέρχεται σε 520 εταιρείες, ενώ άλλη πηγή το εκτιμά σε πάνω από 400, με την πλειονότητα να είναι «εταιρείες-φαντάσματα».

Το δίκτυο φέρεται να αποτελείται από νόμιμες και εικονικές εταιρείες, αχυρανθρώπους, επιχειρηματίες και λογιστές που είχαν αναλάβει το «μαγείρεμα» σε βάρος του ΕΦΚΑ και της Εφορίας. Μεταξύ των αλυσίδων που ελέγχονται είναι το «Χωριάτικο», οι «Αττικοί Φούρνοι» και το «Bread Factory», ενώ περίπου 200 καταστήματα συνδέονται με το όνομά του, ως νόμιμου ή αφανούς ιδιοκτήτη.

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Το μοτίβο της φερόμενης απάτης

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο επιχειρηματίας φέρεται να προχωρούσε συστηματικά σε ίδρυση και διακοπή λειτουργίας επιχειρήσεων, με στόχο την αποφυγή καταβολής φόρων.

Για τον ίδιο σκοπό επίσης φέρεται να χρησιμοποιούσε αχυρανθρώπους, δηλαδή πρόσωπα που εμφανίζονται τυπικά ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές, ενώ οι Αρχές ψάχνουν ποιος βρισκόταν πίσω από τη λειτουργία κάθε εταιρείας. Ερευνώνται εικονικές συναλλαγές και παραβάσεις σχετικά με τις ασφαλιστικές εισφορές και τις φορολογικές υποχρεώσεις.

Στις πρώτες έρευνες βρέθηκαν 250.000 ευρώ σε μετρητά, ενώ υπάρχει η εκτίμηση ότι πολλά χρήματα έχουν αποταμιευθεί σε τραπεζικές θυρίδες.

Ο ιδιοκτήτης των φούρνων διατηρούσε επιχειρηματική δραστηριότητα στη Ρόδο και στη Μύκονο, στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης.

Στη Ρόδο φέρεται να εκμεταλλευόταν beach bar, ενώ στη Μύκονο έχει γίνει μία σύλληψη συνεργάτη του που φέρεται να συμμετέχει στη διοίκηση ξενοδοχείου.

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Το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο για τη χαρτογράφηση του εταιρικού δικτύου και τον προσδιορισμό της πραγματικής οικονομικής ζημίας. Καθοριστικά θεωρούνται τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, που θα δείξουν ποιες εταιρείες είναι εικονικές, ποιες είναι οι διασυνδέσεις τους και ποιος ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενου.

Η έρευνα παραμένει ανοιχτή τόσο στην Αθήνα όσο και σε Μύκονο και Ρόδο.