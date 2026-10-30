«Χωριάτικο»: Οι 118 ημέρες παρακολούθησης των ανθρώπων του Γιαννακόπουλου και η απολογία του επιχειρηματία από τη Ρόδο [φωτό-ντοκουμέντα] - iefimerida.gr

Ένα εκτενές φωτογραφικό αρχείο, το οποίο αποτυπώνει 118 ημέρες παρακολούθησης των μελών της συμμορίας του «Mr Χωριάτικο﻿», περιλαμβάνεται στην ογκωδέστατη δικογραφία που έχουν σχηματίσει οι Αρχές.

Πρόκειται για ένα λεπτομερές υλικό καταγραφής, το οποίο συνοδεύεται από έκθεση ανάλυσης βιντεοληπτικού και φωτογραφικού υλικού, συνομιλιών, γραπτών μηνυμάτων και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, με τη συνολική δικογραφία να ξεπερνά τις 4.000 σελίδες.

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Τα στοιχεία που συνέλεξαν τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών του Ελληνικού FBI αφορούν το χρονικό διάστημα από τις 21 Μαΐου έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2026, με επίκεντρο τη Ρόδο.

Μέσα από τις φωτογραφίες και καταγραφές προκύπτουν στοιχεία της δραστηριότητας των εμπλεκομένων, των μεταξύ τους επαφών, των συναντήσεων και των μετακινήσεών τους στο νησί.

Ο «Daddy» και η «Όλγα»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι καταγραφές της 8ης Ιουλίου 2026. Μέσω της ανάλυσης των στιγμάτων από κεραίες κινητής τηλεφωνίας, οι αστυνομικοί εντοπίζουν τον 57χρονο με το προσωνύμιο «DADDY» και την 39χρονη «Όλγα», με καταγωγή από τη Ρωσία, μαζί με την ανήλικη κόρη τους και έναν σωματώδη άνδρα, στην παραλία της Τσαμπίκας.



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Την επόμενη ημέρα, στις 9 Ιουλίου, το αποκαλούμενο «Αφεντικό» καταγράφεται σε συνάντηση με τον 55χρονο που φέρεται να λειτουργεί ως «μπροστινός» του στη Ρόδο. Σύμφωνα με την περιγραφή των αστυνομικών, κατά τη διάρκεια της συνάντησης φαίνεται να ανταλλάσσουν φακέλους αλληλογραφίας, ένα στιγμιότυπο που εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της έρευνας για τις μεταξύ τους σχέσεις και τον ρόλο κάθε προσώπου.



Στις 11 Ιουλίου, το «Αφεντικό» εμφανίζεται ξανά στο ίδιο κατάστημα. Κάποια στιγμή κατευθύνεται προς παιδική χαρά, ενώ παράλληλα συμμετέχει σε βιντεοκλήση.

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Αργότερα μεταβαίνει σε πλωτό κατάστημα, όπου, σύμφωνα με τις καταγραφές, πραγματοποιεί συνεχείς συνομιλίες και ανταλλάσσει γραπτά μηνύματα. Οι κινήσεις του και οι επικοινωνίες του αποτελούν μέρος του υλικού που εξετάζουν οι αστυνομικοί, προκειμένου να χαρτογραφήσουν το δίκτυο επαφών του.



Η «Μίνα» και ο οδηγός του Volvo



Στις 29 Ιουλίου 2026, στο επίκεντρο της παρακολούθησης βρίσκεται ένας 54χρονος συνεργάτης του «Αφεντικού», ο οποίος είναι ήδη σεσημασμένος για διάφορα αδικήματα. Κάποια στιγμή, δίπλα του σταματά ένα ασημί αυτοκίνητο μάρκας Volvo, το οποίο, σύμφωνα με την έρευνα, ανήκει σε εταιρεία με έδρα την Αθήνα.



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Το πρόσωπο που βρίσκεται στη θέση του οδηγού προκαλεί το ενδιαφέρον των αστυνομικών, καθώς, όπως σημειώνεται στην έκθεση, η φυσιογνωμία του προσομοίαζε σε πολύ μεγάλο βαθμό με εκείνη υψηλόβαθμου στελέχους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο 54χρονος επιβιβάζεται στη θέση του συνοδηγού και ακολουθεί συνομιλία λίγων λεπτών μεταξύ των δύο ανδρών.



Ένα ακόμη ενδιαφέρον στιγμιότυπο καταγράφεται στις 18 Αυγούστου 2026, αυτή τη φορά με πρωταγωνίστρια μια 32χρονη, η οποία φέρεται να εργάζεται στο γραφείο της οργάνωσης στη Ρόδο. Το μεσημέρι της συγκεκριμένης ημέρας φθάνει έξω από το Δημαρχείο του νησιού, ενώ μιλά στο κινητό τηλέφωνό της και κρατά έγγραφα στα χέρια.

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Στη συνέχεια εισέρχεται στο εσωτερικό του δημοτικού κτιρίου, όπου παραμένει για περίπου 10 λεπτά, προτού αποχωρήσει.

Στο ίδιο φωτογραφικό και επιχειρησιακό υλικό περιλαμβάνεται και η 54χρονη «Μίνα», η οποία φέρεται να έχει τον ρόλο της υπεύθυνης λογιστηρίου στην οδό Χέυδεν.

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Η γυναίκα μεταβαίνει στη Ρόδο, όπου συναντά τον 55χρονο που χαρακτηρίζεται «μπροστινός» της οργάνωσης στο νησί.



Ο φερόμενος ως συνεργάτης του Άγγελου Γιαννακόπουλου, στο απολογητικό του υπόμνημα αναφέρει ότι γνωρίστηκαν το 2019 σε επιχειρηματική εκδήλωση του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου. Όπως υποστηρίζει, ο Γιαννακόπουλος του πρότεινε αρχικά να αναλάβει την αναδιοργάνωση του ιστορικού καταστήματος «Ακταίον», ενώ ακολούθησαν συνεργασίες για την αξιοποίηση του Ναυτικού Ομίλου Ρόδου και επιχειρηματικό εγχείρημα στις Ιαματικές Πηγές - Πεταλούδες.

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Αντικρούοντας τον χαρακτηρισμό του ως «άτυπου αφανούς συνεταίρου», υποστηρίζει ότι στις κοινές επιχειρήσεις συμμετείχε επωνύμως και με εμφανή εταιρική παρουσία, ενώ για τις υπόλοιπες υπηρεσίες που παρείχε μέσω της εταιρείας του υπήρχαν συμφωνητικά αναρτημένα στην ΑΑΔΕ και εκδίδονταν φορολογικά παραστατικά.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στις συναντήσεις του με τον Γιαννακόπουλο στο «Ακταίον», οι οποίες καταγράφονται και στην αστυνομική έρευνα. Όπως ισχυρίζεται, το συγκεκριμένο κατάστημα αποτελούσε τη μεγαλύτερη επιχείρηση στην οποία παρείχε υπηρεσίες συμβουλευτικής, κατασκευής, οργάνωσης και διαχείρισης, γεγονός που εξηγούσε τη συχνή παρουσία του εκεί.

Για τις καταγεγραμμένες συναντήσεις τους επισημαίνει ότι ο Γιαννακόπουλος βρισκόταν εκείνο το διάστημα στη Ρόδο για διακοπές με τη σύζυγό του και ότι ήταν εύλογο να συναντηθούν, λόγω της μεταξύ τους επιχειρηματικής σχέσης.