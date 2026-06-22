Χολαργός: 55χρονος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και τράκαρε δύο ΙΧ -Μπήκε σε λεωφορείο για να το σκάσει από το σημείο - iefimerida.gr

Ένας 55χρονος άνδρας το βράδυ της Κυριακής (21/6) στον Χολαργό οδηγώντας το όχημά του, συγκρούστηκε με δύο αυτοκίνητα και στη συνέχεια προσπάθεια να φύγει από σημείο μπαίνοντας σε λεωφορείο.

Το τροχαίο σύμφωνα με πληροφορίες σημειώθηκε λίγο πριν από τις 21:30 στη Λεωφόρο Μεσογείων 258, με αστυνομικούς του Β' Τμήματος Τροχαίας Αττικής να τον εντοπίζουν και να προχωρούν στη σύλληψή του.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο 55χρονος οδηγούσε χωρίς να διαθέτει άδεια ικανότητας οδήγησης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία, ενώ εξετάζονται όλες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα.