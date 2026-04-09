Χίος: Στον «αέρα» ο ρουκετοπόλεμος στο Βροντάδο -«Αν μας επέτρεπαν τους ανοιχτούς χώρους, δεν θα είχαμε ατυχήματα» - iefimerida.gr

Ο ρουκετοπόλεμος στην Χίο δεν είναι σίγουρο ότι θα πραγματοποιηθεί, μετά τους τραυματισμούς «ρουκετάδων» και τις συλλήψεις από την ΕΛ.ΑΣ.

Στον «αέρα» βρίσκεται μέχρι αυτή την ώρα του έθιμο του ρουκετοπόλεμου στο Βροντάδο της Χίου μετα τον τραυματισμό 6 «ρουκετάδων» ηλικίας από 20 έως 40 ετών, ορισμένοι εκ των οποίων εξακολουθουν και νοσηλεύονται με εγκαύματα στο 50% του σώματος τους, αλλά και τις 7 συλλήψεις που ακολούθησαν στην επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ.

To iefimerida.gr επικοινώνησε με έναν εκ των διοργανωτών του εθίμου που έχει τις ρίζες του στην Τουρκοκρατία.

Χίος: Πώς δεν θα γίνονται ατυχήματα

Όπως λέει: «Αυτή τη στιγμή το έθιμο είναι στον "αέρα". Δεν γνωρίζουμε τι θα κάνουμε διότι όλα θα εξαρτηθούν από τις προθέσεις των τοπικών παραγόντων και κυρίως της Αστυνομίας. Εάν είναι να μαζευτούν στο χωριό ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και να προχωρήσουν σε συλλήψεις δεν θα πραγματοποιήσουμε το έθιμο. Όλα θα αποφασιστούν την τελευταία στιγμή».

Όπως λέει στο iefimerida.gr ο έμπειρος «ρουκετάς», το έθιμο είναι ζωοποιός δύναμη για το Βροντάδο, αλλά και για το νησί της Χίου και προσελκύει χιλιάδες τουρίστες τις ημέρες του Πάσχα.

Σε ό,τι αφορά στην επικινδυνότητα του ρουκετοπόλεμου, επισημαίνει ότι την ημέρα της διεξαγωγής του εθίμου, δημιουργούνται μόνο μικρές ζημιές στα γύρω σπίτια.

Όπως αναφέρει: «Τα ατυχήματα συμβαίνουν γιατί φτιάχνουμε τις ρουκέτες σε σκοτεινά υπόγεια ή αποθήκες, για να αποφύγουμε τις συλλήψεις. Εάν μας επέτρεπαν οι Αρχές να τις φτιάχνουμε σε ανοιχτούς χώρους, με μέτρα ασφαλείας, δεν θα είχαμε ατυχήματα.

Την ημέρα του Ρουκετοπόλεμου, το μόνο πρόβλημα είναι κάποιες μικροζημιές στα σπίτια γύρω από τους ναούς. Τα οποία όμως «ντύνονται» απ΄ άκρη σε άκρη. Εδώ και 200 χρόνια που βρίσκεται σε εξέλιξη το έθιμο ελάχιστοι τραυματισμοί έχουν σημειωθεί, οι οποίοι θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί.

Σε ό,τι αφορά το ίδιο το έθιμο, όλοι έρχονται στο Βροντάδο να φωτογραφηθούν. Τοπικοί βουλευτές, τοπικοί άρχοντες και παράγοντες. Αλλά κανείς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη να βάλει την υπογραφή του, ώστε να προστατευθεί το έθιμο και να γίνει υπό την αιγίδα κάποιου φορέα, γιατί φοβούνται όλοι την περίπτωση ατυχήματος.

Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ανάλογα έθιμα υπάρχουν σε ολόκληρη τη χώρα και είναι άρρηκτα συνυφασμένα με το ελληνικό Πάσχα. Εάν δεν πραγματοποιηθεί το έθιμο θα σβήσει η παράδοση του τόπου μας».