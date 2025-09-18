Χίος: Προφυλακιστέοι για κακούργημα οι δύο Τούρκοι που συνελήφθησαν με 12.500 κινητά τηλέφωνα - iefimerida.gr

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο Τούρκοι που συνελήφθησαν με χιλιάδες κινητά τηλέφωνα στη Χίο.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα οι δύο Τούρκοι θα οδηγηθούν στις φυλακές για παράβαση του νόμου περί λαθρεμπορίου, η οποία μάλιστα έχει τον χαρακτήρα κακουργήματος.

Ο ένας εκ των δύο, 62 ετών, φέρεται να «πήρε» την υπόθεση πάνω του, λέγοντας πως τα 4.000 κινητά που βρέθηκαν στο ιστιοφόρο του, αλλά και τα άλλα 8.500 στο βαν, τα είχε πάρει ο ίδιος για να τα μεταφέρει στην Τουρκία. .

Αναμένεται να γίνει επανατιμολόγηση των κινητών τηλεφώνων, που αρχικά η αξία τους υπολογίστηκε σε 695.000 ευρώ, ενώ οι δασμοί που θα έχανε το ελληνικό δημόσιο σε 166.500 ευρώ, ποσό που κάνει την πράξη κακουργηματικού χαρακτήρα.