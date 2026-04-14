Σοκ στη Χίο: Ρουκέτα χτύπησε 32χρονη στη γνάθο, της έφυγαν δόντια - iefimerida.gr

Σοκ προκαλεί ο τραυματισμός γυναίκας από ρουκέτα στη Χίο, το βράδυ της Ανάστασης.





Σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida, ρουκέτα χτύπησε την 32χρονη στη γνάθο της με αποτέλεσμα να χάσει κάποια δόντια. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν έγινε αεροδιακομιδή και η τραυματίας αναχώρησε αεροπορικώς για Αθήνα με πτήση της γραμμής για νοσοκομείο της Αθήνας.

Να σημειωθεί ότι πριν τον ρουκετοπόλεμο της Ανάστασης, τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη στη Χίο. Οι τραυματίες φέρουν εγκαύματα μέχρι και β΄βαθμού.

Εξαιτίας του τραυματισμού των τεσσάρων, ο ρουκετοπόλεμος στο Βροντάδο ήταν στον «αέρα» μέχρι την τελευταία στιγμή, αλλά τελικά το βράδυ της Ανάστασης το έθιμο έγινε κανονικά.