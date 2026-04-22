Κοντεύει Μάης, αλλά στη Θράκη χιονίζει -Δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Χιονίζει σήμερα στα ορεινά της Θράκης και συγκεκριμένα από το χωριό Λειβαδίτης και πάνω, στα 1.300μ υψόμετρο, ενώ το ημερολόγιο δείχνει 22 Απριλίου.



Τα σχετικά βίντεο ανέβασε στο Facebook η ομάδα «Καιρικά νέα Θράκης», όπου μάλιστα ενημερώνουν ότι στο χωριό η θερμοκρασία είναι στους μηδέν βαθμούς Κελσίου, ενώ έχει αρχίσει και «το στρώνει».



Η ομάδα «Καιρικά Νέα Θράκης» ξεκίνησε το 2012 στο Facebook, και αριθμεί σήμερα περισσότερα από 60.000 μέλη.

«Φθινόπωρο» για δύο ημέρες

Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού, για τις επόμενες δύο ημέρες προβλέπεται ένα «φθινοπωρινό διάλειμμα», καθώς σε αρκετές περιοχές αναμένονται βροχές και καταιγίδες.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης, από σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται βροχές στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

Την Πέμπτη, το κύμα αστάθειας θα κινηθεί νοτιότερα, επηρεάζοντας κυρίως την περιοχή της Πελοποννήσου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Ο καιρός αναμένεται να ξαναγίνει ανοιξιάτικος από την Παρασκευή, με εξαίρεση το νότιο-νοτιοανατολικό Αιγαίο όπου θα παραμείνει άστατος και μέσα στο Σαββατοκύριακο.

