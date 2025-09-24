 Hellenic Train: Με λεωφορεία, αντί τρένων, σήμερα η γραμμή Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο-Αλεξανδρούπολη - iefimerida.gr
Hellenic Train: Με λεωφορεία, αντί τρένων, σήμερα η γραμμή Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο-Αλεξανδρούπολη

Η πόλη της Αλεξανδρούπολης στον Έβρο
Η πόλη της Αλεξανδρούπολης στον Έβρο/Intime
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι σήμερα τα δρομολόγια τα αμαξοστοιχιών 1680 και 1681 στη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο-Αλεξανδρούπολη θα γίνουν με λεωφορεία.

Τα δρομολόγια θα γίνουν χωρίς ενδιάμεσες στάσεις σε Πύθιο, Σάκκο, Καβύλη, Μαρασιά, Δίλοφο και Πτελέα.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, η αλλαγή οφείλεται σε βλάβη του τροχαίου υλικού που προκλήθηκε από το χθεσινό συμβάν σύγκρουσης αμαξοστοιχίας με διερχόμενο όχημα.

Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

