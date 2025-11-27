Το χειρότερο παρκάρισμα όλων των εποχών -Έλληνας πάρκαρε «αγκαλιάζοντας» κολωνάκι και κάδο σκουπιδιών - iefimerida.gr

Ένα ακόμη… πραγματικά ανεκδιήγητο παράδειγμα παράνομης στάθμευσης έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Στη χώρα μας, τα φαινόμενα παράνομης στάθμευσης που παραβιάζουν τόσο τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας όσο και τους βασικούς κανόνες κοινής λογικής αποτελούν εδώ και καιρό καθημερινό φαινόμενο. Δεν είναι λίγες οι φορές άλλωστε που έχουμε δει οχήματα να καταλαμβάνουν πεζοδρόμια, να εμποδίζουν τη διέλευση πεζών ή να σταθμεύουν με τρόπο που δημιουργεί κινδύνους για την κυκλοφορία και επιβαρύνει συνολικά την οδική κατάσταση.

Διαβάστε περισσότερα στο www.carandmotor.gr