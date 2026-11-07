Χειροποίητα πλεκτά από τους Λειψούς συμμετέχουν σε διεθνή δράση για γυναίκες που έχουν υποστεί βία - iefimerida.gr

Μήνυμα αγάπης και αλληλεγγύης, με αποδέκτες γυναίκες που έχουν υποστεί βία, στέλνουν οι Λειψοί, σε διεθνή πρωτοβουλία που θα πραγματοποιηθεί στη Ματέρα της Ιταλίας 21-22 Νοεμβρίου.

Οι Λειψοί συμμετέχουν στη δράση «Viva Vittoria Matera 2026»

Τρία χειροποίητα πλεκτά τετράγωνα, δημιουργίες γυναικών του μικρού νησιού των Δωδεκανήσων, θα αποτελέσουν μέρος μιας μεγάλης, πολύχρωμης σύνθεσης, στο πλαίσιο της διεθνούς δράσης «Viva Vittoria Matera 2026», η οποία έχει στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας απέναντι στη βία κατά των γυναικών και την έμπρακτη υποστήριξη όσων έχουν βιώσει τέτοιες καταστάσεις.

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Τρεις γυναίκες πλέκουν την αλληλεγγύη και στέλνουν μήνυμα κατά της βίας των γυναικών μέχρι την Ιταλία

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Λειψών, χιλιάδες πλεκτά τετράγωνα από διάφορες περιοχές του κόσμου θα ενωθούν για να δημιουργήσουν πολύχρωμες κουβέρτες, οι οποίες θα καλύψουν συμβολικά την κεντρική πλατεία της ιστορικής ιταλικής πόλης.

Τρία χειροποίητα πλεκτά τετράγωνα, δημιουργίες γυναικών του μικρού νησιού των Δωδεκανήσων, θα αποτελέσουν μέρος μιας μεγάλης, πολύχρωμης σύνθεσης, στο πλαίσιο της διεθνούς δράσης «Viva Vittoria Matera 2026»

Στη συνέχεια, οι κουβέρτες θα διατεθούν προς πώληση και τα έσοδα θα ενισχύσουν το Ίδρυμα Pangea, που δραστηριοποιείται στην υποστήριξη γυναικών οι οποίες έχουν υποστεί βία.

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Η συμμετοχή των Λειψών πραγματοποιήθηκε μέσα από τη συνεργασία του Δήμου με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λειψών «Νόστος», ενώ καθοριστική υπήρξε η εθελοντική προσφορά τριών γυναικών του νησιού, της Σωτηρίας Δρομάκα, της Ιωάννας Μελιανού και της Βασιλικής Πέρου.

Οι τρεις γυναίκες ανταποκρίθηκαν με προθυμία στην πρωτοβουλία, δημιουργώντας με τα χέρια τους τα πλεκτά τετράγωνα που θα ταξιδέψουν μέχρι την Ιταλία

Οι τρεις γυναίκες ανταποκρίθηκαν με προθυμία στην πρωτοβουλία, δημιουργώντας με τα χέρια τους τα πλεκτά τετράγωνα που θα ταξιδέψουν μέχρι την Ιταλία, μεταφέροντας ένα συμβολικό μήνυμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης.

Mια πρωτοβουλία της Σωτηρίας Δρομάκα, της Ιωάννας Μελιανού και της Βασιλικής Πέρου

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Ο Δήμος Λειψών εκφράζει επίσης τις ευχαριστίες του προς τη Σοφία Χάιτα, η οποία συνέβαλε από τις Βρυξέλλες στην πραγματοποίηση της συμμετοχής, καθώς και προς όλους όσοι υποστήριξαν την προσπάθεια.

Η πρωτοβουλία αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο μια μικρή νησιωτική κοινωνία μπορεί να συμμετέχει σε διεθνείς δράσεις κοινωνικής ευαισθητοποίησης, συμβάλλοντας με τις δικές της δυνάμεις στην προσπάθεια αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών.

Φωτογραφίες- Πηγή: Δήμος Λειψών

ΑΠΕ-ΜΠΕ