«Έδωσα 300.000 ευρώ και μου έδωσαν ψεύτικες ράβδους χρυσού και πίνακες» -Η καταγγελία για τον δικηγόρο με πλαστά έργα Παρθένη, Φασιανού - iefimerida.gr

Ένας 57χρονος δικηγόρος και ένας 42χρονος ελεύθερος επαγγελματίας, συνελήφθησαν για τη νέα υπόθεση με τους πλαστούς πίνακες.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, μετά από καταγγελία επιχειρηματία με μεγάλο λογιστικό γραφείο, για απάτη με πλαστούς πίνακες και ψεύτικες ράβδους χρυσού.

Ο καταγγέλλων φέρεται να κατέθεσε: «Έδωσα το ποσό των 300.000 ευρώ για να αγοράσω ράβδους χρυσού. Όταν μου τις έδωσαν, αντιλήφθηκα ότι ήταν ψεύτικες».

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε στους αστυνομικούς ζήτησε τα λεφτά του πίσω και τότε οι κατηγορούμενοι φέρονται να του είπαν πως θα του έδιναν πίνακες σπουδαίων καλλιτεχνών, όπως και έγινε.

Ο καταγγέλλων έκανε καταγγελία μόλις διαπίστωσε ότι οι πίνακες είναι πλαστοί

Όταν κατάλαβε ότι και οι πίνακες ήταν πλαστοί, προχώρησε στην καταγγελία.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, κατά την έρευνα στο λογιστικό γραφείο του επιχειρηματία, το πρωί της Τρίτης 25/11 εντόπισαν 439 έργα τέχνης - πίνακες ζωγραφικές και δύο έγγραφα πιστοποιητικών γνησιότητας.



Ακολούθησε έφοδος στα σπίτια των δύο κατηγορουμένων, μεταξύ άλλων κατασχέθηκαν 42 έργα τέχνης πίνακες ζωγραφικής για τους οποίους ο πραγματογνώμονας που κλήθηκε γνωμάτευσε πως τα περισσότερα έργα είναι πλαστά.

Υπήρχαν πίνακες του Έλληνα ζωγράφου Κωνσταντίνου Παρθένη

Σύμφωνα με πληροφορίες υπήρχαν έργα του αναγνωσμένου Έλληνα ζωγράφου Κωνσταντίνου Παρθένη.



Όπως διαπιστώθηκε, πρόκειται επί της ουσίας για ένα παρακλάδι της εγκληματικής οργάνωσης που είχε εξαρθρωθεί τον περασμένο Ιούνιο και πάλι από το ελληνικό FBI, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην κατάρτιση και πώληση πλαστών έργων τέχνης που ήταν δήθεν φιλοτεχνημένα από διάσημους καλλιτέχνες.



Κι αυτό γιατί τα πιστοποιητικά που εξέτασε ο πραγματογνώμονας προσομοίαζαν με αυτά που του είχαν επιδειχθεί στην υπόθεση του Ιουνίου.

Επίσης, στην κατοχή του 57χρονου δικηγόρου βρέθηκαν 4 πιστόλια με 6 γεμιστήρες. Από αυτά τα τρία πιστόλια τα είχε παράνομα, γι' αυτό κατηγορείται και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.



Όπως προέκυψε από τα πληροφοριακά συστήματα της ΕΛ.ΑΣ., για το ένα υπήρχε απόφαση κατάσχεσης από την Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων στις 9/6/1992 και από την κατοχή ενός άνδρα. Μετά από 33 χρόνια οι αστυνομικοί επιχειρούν να διαπιστώσουν το εν λόγω πιστόλι είχε αποδοθεί πίσω και σε ποιον μετά την κατάσχεση.

Για το δεύτερο είχε άδεια κατοχής και οπλοφορίας για ατομική του ασφάλεια με ημερομηνία λήξης 3 Μαΐου 2028



Ενώ για τα άλλα δύο δεν υπήρχε καμία καταχώριση.



Παράλληλα, βρέθηκαν 370 φυσίγγια διαφόρων μετρημάτων, 5 θήκες πιστολιών, 2 κινητά, 1 καταγραφικό και μία οθόνη με κάρτα μνήμης.



