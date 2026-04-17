Χειροπέδες σε 41χρονο οδηγό στο λιμάνι του Πειραιά -Εντοπίστηκε με πλαστή άδεια ταξί - iefimerida.gr

Στη σύλληψη ενός 41χρονου προχώρησαν το απόγευμα της Πέμπτης στελέχη της Λιμενικής Αρχής Τζελέπη, στο πλαίσιο ελέγχων στο λιμάνι του Πειραιά.

Σύμφωνα με τις Αρχές, κατά τη διάρκεια ελέγχου σε ταξί, ο οδηγός του επέδειξε ειδική άδεια οδήγησης, η οποία κρίθηκε αμφιβόλου γνησιότητος, ενώ στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι ήταν πλαστή.

Σε βάρος του 41χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις των άρθρων 216 και 217 του Ποινικού Κώδικα περί πλαστογραφίας και πλαστογραφίας πιστοποιητικών.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, που διενεργεί την προανάκριση, προχώρησε στην κατάσχεση του πλαστού εγγράφου.

