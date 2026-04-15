Χειροπέδες σε γιατρό στην Ομόνοια -Εντοπίστηκε να διακινεί συνταγές ναρκωτικών χαπιών - iefimerida.gr

Στη σύλληψη ενός γιατρού προχώρησαν αστυνομικοί στην Ομόνοια το βράδυ της Δευτέρας του Πάσχα, καθώς φέρεται να διακινούσε συνταγές ναρκωτικών χαπιών στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, σε βάρος του 51χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομονοίας για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Πώς έφτασαν οι Αρχές στη σύλληψη του 51χρονου γιατρού -Κατασχέθηκαν 21 συνταγές για ναρκωτικά χάπια

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών, σχετικά με ιατρό που δραστηριοποιείται στη διακίνηση συνταγών για την προμήθεια ναρκωτικών δισκίων στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας.

Έπειτα από αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων, ταυτοποιήθηκε ο κατηγορούμενος και επιβεβαιώθηκε η παράνομη δράση του.

Πιο συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 51χρονο να κινείται πεζός στην περιοχή της Ομόνοιας, όπου και συναντήθηκε με άλλο άτομο. Στη συνέχεια τον προσέγγισαν και προχώρησαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 21 ιατρικές συνταγές για ναρκωτικά χάπια, οι οποίες είχαν εκδοθεί από τον ίδιο και φέρεται να διακινούνταν έναντι χρηματικού αντιτίμου σε άτομα στο κέντρο της Αθήνας, τρεις γνωματεύσεις χορήγησης αναρρωτικής άδειας και μία σφραγίδα απομελανωμένη με τα στοιχεία του.