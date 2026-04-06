Χειροπέδες σε 30χρονο στην Πάτρα -Κατασχέθηκαν πάνω από 3.000 κροτίδες και πυροτεχνήματα - iefimerida.gr

Στη σύλληψη ενός άνδρα ηλικίας 30 ετών προχώρησαν αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας, κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στην περιοχή του Ρίου.

Σύμφωνα με το tempo24news, κατά τη διάρκεια έρευνας στο διαμέρισμα που διαμένει ο 30χρονος εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν περισσότερες από 3.000 κροτίδες και πυροτεχνήματα, καθώς και ένα πιστόλι κρότου.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί βεγγαλικών και όπλων, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών.