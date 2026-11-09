Ο Χάρης Δούκας καταγγέλλει «τραμπούκικες συμπεριφορές» στην ΚΕΔΕ -«Δεν μπορεί να είναι όλα ''και Α και ΟΥ και ΔΑΠ ΝΔΦΚ''» - iefimerida.gr

Σε υψηλότατους τόνους συνεχίζεται η σύγκρουση του Χάρη Δούκα και του προέδρου της ΚΕΔΕ Λάζαρου Κυρίζογλου με αφορμή καταγγελία του δημάρχου Αθηναίων για νοθεία σε ψηφοφορία στο συνέδριο στην Καλαμάτα.

«Δεν μπορεί να είναι όλα και ''Α και ΟΥ και ΔΑΠ ΝΔΦΚ''» τόνισε ο Χάρης Δούκας νωρίτερα σλημερα μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega», προσθέτοντας ότι «πρέπει να σεβόμαστε τις διαδικασίες και τους συνέδρους».



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Δούκας: Εξαπετέρυγο της ΝΔ η ηγεσία της ΚΕΔΕ

Σε ανακοίνωση της παράταξης στην ΚΕΔΕ «Αυτοδιοίκηση Τώρα» του Χάρη Δούκα, απαντώντας στπν πρόεδρο της ΚΕΔΕ Λάζαρο Κυρίζογλου υπογραμμίζει:

«Εξαπτέρυγο της κυβερνητικής πολιτικής η ηγεσία της ΚΕΔΕ. Η ηγεσία της ΚΕΔΕ επιχειρεί σήμερα, χωρίς ίχνος ντροπής, να υπερασπιστεί τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις της και την άρνησή της να διασφαλίσει το αδιάβλητο των ψηφοφοριών στο Συνέδριο.

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Αισθάνεται προφανώς υπερήφανη για τις τραμπούκικες συμπεριφορές στελεχών της, κατά του Χάρη Δούκα και στελεχών της παράταξης μας, που είδε όλη η Ελλάδα μέσω των μέσων ενημέρωσης.

Δυστυχώς είναι απόλυτα εμφανές ότι η ηγεσία της ΚΕΔΕ επέλεξε καθαρά τον ρόλο του εξαπτέρυγου και του θλιβερού εταίρου της κυβερνητικής πολιτικής, που οδηγεί σε πλήρη αδιέξοδο τους Δήμους, εις βάρος της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Εμείς συνεχίζουμε σταθερά στον δρόμο της διεκδίκησης αυτού που μας ανήκει. Σύμφωνα με τις επιταγές του Συντάγματος».