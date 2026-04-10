Χάρης Δούκας: Ας αποφύγουμε τη χρήση βεγγαλικών και κροτίδων για να προστατέψουμε τους τετράποδους φίλους μας - iefimerida.gr

Μήνυμα για τα κατοικίδια, αλλά τους ανθρώπους που φοβούνται τους πολύ δυνατούς θορύβους από την χρήση βεγγαλικών στέλνει ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Ο Χάρης Δούκας σε βίντεο που ανέβασε στα social media προτείνει να αποφύγουμε τη χρήση βεγγαλικών και κροτίδων που τρομάζουν πολλά σκυλάκια και γατάκια, καθώς και συμπολίτες μας.

«Καλή Ανάσταση σε όλους, με μια μικρή, αλλά σημαντική υπενθύμιση! Οι τετράποδοι φίλοι μας και πολλοί συνάνθρωποί μας φοβούνται τους δυνατούς ήχους. Ας αποφύγουμε τα βεγγαλικά και τις κροτίδες το βράδυ της Ανάστασης, όπως ήδη κάναμε δύο συνεχόμενες Πρωτοχρονιές στην Αθήνα. Καλό Πάσχα!» είπε ο δήμαρχος Αθηναίων ενόψει της Ανάστασης.