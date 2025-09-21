Χαρδαλιάς: Στηρίζουμε το Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων, προστατεύουμε τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον - iefimerida.gr

Την επέκταση του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων της ΕΥΔΑΠ, προκειμένου να συνδεθεί με το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης του ΔΙΚΕΠΑΖ υπέγραψε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς.

Την προγραμματική σύμβαση για την επέκταση του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων της ΕΥΔΑΠ, προκειμένου να συνδεθεί με το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης του ΔΙΚΕΠΑΖ (Διαδημοτικό Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων) στο Σχιστό, συνυπέγραψαν ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς και ο πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας - Πειραιά (ΠΕ.ΣΥ.ΔΑΠ) Γρηγόρης Γουρδομιχάλης.

Το έργο, που θα χρηματοδοτηθεί με 370.000 ευρώ από ίδιους πόρους της Περιφέρειας, στοχεύει στην προστασία της δημόσιας υγείας, μέσα από την πλήρη κάλυψη των αναγκών του ΔΙΚΕΠΑΖ, με συνέπεια την βελτίωση της ευζωίας των φιλοξενούμενων ζώων, τη διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων και την βέλτιστη προστασία του περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο των εργασιών, θα τοποθετηθεί αγωγός συνδεσης μήκους 804 μ. των εγκαταστάσεων του ΔΙΚΕΠΑΖ στο Βιομηχανικό Πάρκο με τον κεντρικό αγωγό στη Λεωφόρο Σχιστού, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για μελλοντική σύνδεση των ιδιοκτησιών και επιχειρήσεων που βρίσκονται κατά μήκος της διαδρομής με το υπό επέκταση δίκτυο. Το έργο θα δημοπρατηθεί από την Περιφέρεια Αττικής και θα εκτελεστεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Πειραιώς με χρονο περαΙωσης τις αρχές του 2027.

«Η υπογραφή αυτής της προγραμματικής σύμβασης, αποτελεί ακόμη ένα βήμα στον στρατηγικό μας σχεδιασμό για τον εκσυγχρονισμό και την ολοκλήρωση κρίσιμων υποδομών αποχέτευσης σε ολόκληρη την Αττική» δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Η Περιφέρεια Αττικής έχει θέσει ως κεντρική προτεραιότητα την υλοποίηση έργων που συμβάλλουν στην προστασία της δημόσιας υγείας, τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την προάσπιση του φυσικού περιβάλλοντος. Η ύπαρξη σύγχρονων, ασφαλών και ολοκληρωμένων δικτύων αποχέτευσης αποτελεί προϋπόθεση για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους. Η σύνδεση του ΔΙΚΕΠΑΖ στο δίκτυο αποχέτευσης θα εξασφαλίσει την ορθή και ασφαλή διαχείριση των υγρών αποβλήτων της μονάδας, περιορίζοντας τον κίνδυνο ρύπανσης του εδάφους και των υδάτων, μειώνοντας παράλληλα τους υγειονομικούς κινδύνους για τους εργαζόμενους και τα ζώα που φιλοξενούνται. Πρόκειται για μια παρέμβαση με ισχυρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, που εναρμονίζεται πλήρως με τις ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές για τη βιώσιμη διαχείριση των αστικών αποβλήτων. Θέλω να διαβεβαιώσω τους πολίτες της Αττικής ότι η Περιφέρεια θα συνεχίσει, με συνέπεια και ταχύτητα, να επενδύει σε έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων. Για εμάς, η προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος δεν είναι διακηρύξεις, είναι κεντρική προτεραιότητα».

Στην υπογραφή της σύμβασης παραβρέθηκαν ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορυδαλλού Μιχάλης Ευθυμιάδης και η διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής Μαίρη Μίσκα.