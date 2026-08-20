Χαρδαλιάς: Με νέες παρεμβάσεις θωρακίζουμε αντιπλημμυρικά και το Παλαιό Φάληρο -Υπεγράφη η σύμβαση - iefimerida.gr

Τη σύμβαση για την υλοποίηση αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων, με κατασκευή αγωγών και φρεατίων ομβρίων υδάτων σε διάφορα σημεία εντός των ορίων του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, υπέγραψε ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς.

Το έργο χρηματοδοτείται με 827.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής και αναμένεται να έχει περατωθεί έως τα μέσα του 2027, προσφέροντας αποτελεσματική αντιπλημμυρική θωράκιση σε σημεία όπου είχαν παρατηρηθεί σημαντικά προβλήματα στο παρελθόν κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των εργασιών θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις για τη συμπλήρωση ή την επέκταση του δικτύου ομβρίων σε τμήματα της Λ. Αμφιθέας και των οδών Αχιλλέως, Ενδυμίωνος, Τρίτωνος, Ομήρου και Ελ. Βενιζέλου.

Επιπλέον, προβλέπεται και η διαμόρφωση τμήματος μήκους 1.758 μέτρων σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας πλάτους 3,50 μέτρων, με μεικτή κίνηση οχημάτων και ποδηλάτων σε επιτρεπόμενη ταχύτητα 20 χλμ./ώρα.

Παράλληλα, θα ανακατασκευαστεί το οδόστρωμα, η νησίδα διαχωρισμού της λεωφόρου και το πεζοδρόμιο, το οποίο θα διαπλατυνθεί, ώστε να επιτρέπει την ασφαλή μετακίνηση πεζών και ΑμεΑ. Επίσης, θα τοποθετηθεί νέος ηλεκτροφωτισμός και αστικός εξοπλισμός, θα γίνουν φυτεύσεις πρασίνου και θα δημιουργηθούν 154 θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης, καθώς και χώροι στάθμευσης δικύκλων και ποδηλάτων.

Χαρδαλιάς: Άλλη μία δέσμευσή μας παίρνει σάρκα και οστά

«Πριν από έναν χρόνο ακριβώς, είχα επισκεφθεί το Π. Φάληρο και μαζί με τον αγαπημένο φίλο Γιάννη Φωστηρόπουλο είχαμε εξετάσει τα χρονοδιαγράμματα για την όσο το δυνατόν ταχύτερη υλοποίηση στον Δήμο αναγκαίων έργων 7 εκ. ευρώ – μεταξύ αυτών και οι σημειακές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις. Με την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο, άλλη μια δέσμευσή μας προς του πολίτες της όμορφης αυτής γειτονιάς, παίρνει πλέον σάρκα και οστά»μ δήλωσε ο περιφερειάρχης Αττικής και πρόσθεσε:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η αντιπλημμυρική προστασία δεν αποτελεί για εμάς μια αποσπασματική επιλογή, αλλά κεντρικό πυλώνα του σχεδίου μας για μια πιο ανθεκτική και ασφαλή Αττική. Από τα 352 μεγάλα έργα και παρεμβάσεις που υλοποιούμε, τα 64 αφορούν την αντιπλημμυρική και αντιπυρική θωράκιση, με συνολικό προϋπολογισμό που προσεγγίζει τα 508 εκατ. ευρώ.

Ήδη το 67,19% των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας έχει ολοκληρωθεί, εκτελείται ή βρίσκεται σε διαδικασία δημοπράτησης. Κατευθύνουμε τους διαθέσιμους πόρους εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη και άμεσο όφελος για τις τοπικές κοινωνίες. Με σχέδιο, συνέπεια και στενή συνεργασία με τους Δήμους, προχωρούμε σε στοχευμένες παρεμβάσεις που προστατεύουν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και κρίσιμες υποδομές απέναντι στις ολοένα εντονότερες συνέπειες της κλιματικής κρίσης».

Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου: Σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας

Από πλευράς του, ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, Γιάννης Φωστηρόπουλος, δήλωσε:

«Η συνάντησή μου με τον περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά, και η υπογραφή της συγκεκριμένης σύμβασης αποτελούν ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας του Παλαιού Φαλήρου. Σε μια εποχή κατά την οποία οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης γίνονται όλο και πιο έντονες, η πρόληψη και η θωράκιση της πόλης μας αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα. Με σχέδιο, συνεργασία και ουσιαστικά έργα, ενισχύουμε την ασφάλεια των κατοίκων, προστατεύουμε τις περιουσίες και βελτιώνουμε την ανθεκτικότητα των υποδομών μας. Ευχαριστώ θερμά τον περιφερειάρχη Αττικής για την άριστη συνεργασία και την έμπρακτη στήριξή του. Συνεχίζουμε να διεκδικούμε και να υλοποιούμε έργα που έχει ανάγκη το Παλαιό Φάληρο και που κάνουν την καθημερινότητα των πολιτών ασφαλέστερη».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην υπογραφή της σύμβασης παραβρέθηκαν ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, Αλέξανδρος Κορόμηλος και ο γενικός διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Έργων και Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής, Μιλτιάδης Κύρκος.