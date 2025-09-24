Χαρδαλιάς: Η βιοκλιματική ανάπλαση του παράδρομου της λεωφόρου Μεσογείων αναβαθμίζει την πόλη μας - iefimerida.gr

Προγραμματική σύμβαση ύψους 5,06 εκατ. ευρώ για την ανάπλαση του παράδρομου της λεωφόρου Μεσογείων στα όρια του Δήμου Παπάγου-Χολαργού υπέγραψε ο Νίκος Χαρδαλιάς.

«Η ανάπλαση του παράδρομου της λεωφόρου Μεσογείων στα όρια του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, θα κάνει την καθημερινότητα των πολιτών ευκολότερη και ποιοτικότερη» είπε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, που συνυπέγραψε την σύμβαση με τον δήμαρχο Ηλία Αποστολόπουλο, τον πρόεδρο της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής ΑΕ» Δημήτρη Φραγκάκη και τον διευθύνοντα σύμβουλο του Οργανισμού, Γιώργο Κορμά.

Το έργο της βιοκλιματικής ανάπλασης του παράδρομου της λεωφόρου Μεσογείων, είναι συνολικού μήκους 1.758 μέτρων (μεταξύ των οδών Αναστάσεως-Αριστοτέλους) και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της περιφέρειας.

Ο παράδρομος θα μετασχηματιστεί σε οδό ήπιας κυκλοφορίας με διαπλάτυνση των πεζοδρομίων, νέες φυτεύσεις και φωτισμό.

Τι αφορούν οι εργασίες

Ειδικότερα, οι εργασίες αφορούν σε:

* Διαμόρφωση του πλάτους του παράδρομου, με διαπλάτυνση των πεζοδρομίων.

* Επανασχεδιασμό της νησίδας διαχωρισμού της λ. Μεσογείων από τον παράδρομο, με τοπική διαπλάτυνση και δημιουργία εσοχών για νέες θέσεις στάθμευσης, στην πλευρά του παράδρομου.

* Τοποθέτηση νέων ιστών με φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED

* Δημιουργία σημείων φύτευσης και

* Κατασκευή υποδομών, πχ απορροές όμβριων, φωτισμού κά.

Πόσο θα διαρκέσει το έργο

Η σύμβαση έχει διάρκεια 42 μηνών και το έργο θα υλοποιηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Αναπτυξιακού Οργανισμού της περιφέρειας.

Σημειώνεται ότι τον περασμένο Μάιο ο κ. Χαρδαλιάς είχε πραγματοποιήσει περιοδεία στον Δήμο Παπάγου-Χολαργού και είχε επισκεφθεί το σημείο όπου θα γίνει η ανάπλαση, η οποία αναμένεται να προσφέρει μια πιο λειτουργική, φιλική και βιώσιμη αστική εμπειρία, ενισχύοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων, των επισκεπτών και των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, λειτουργώντας ως ένας επιπλέον πόλος έλξης.

Aφετηρία ενός έργου με ιδιαίτερη σημασία για την τοπική κοινωνία και συνολικά για την Αττική

Σε δηλώσεις του μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο περιφερειάρχης επισήμανε ότι δεν αποτελεί απλώς μια τυπική διαδικασία, αλλά «την αφετηρία ενός έργου με ιδιαίτερη σημασία για την τοπική κοινωνία και συνολικά για την Αττική» προσθέτοντας ότι με την ανάπλαση «επενδύουμε σε ένα πιο ανθρώπινο, πιο πράσινο και πιο λειτουργικό αστικό περιβάλλον, που θα κάνει την καθημερινότητα των πολιτών ευκολότερη και ποιοτικότερη».

Ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε ότι επιβεβαιώνεται η προσήλωση «στην ουσιαστική αναβάθμιση των υποδομών και στη δημιουργία νέων, σύγχρονων και βιώσιμων χώρων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής. Το έργο εντάσσεται στη στρατηγική μας για βιοκλιματικές αναπλάσεις που σέβονται τον δημόσιο χώρο, ενισχύουν τη βιώσιμη κινητικότητα και δίνουν προτεραιότητα στους πεζούς, στους ποδηλάτες και στα άτομα με αναπηρία».

Ολοκληρώνοντας, ο περιφερειάρχης Αττικής ευχαρίστησε τον δήμαρχο Παπάγου-Χολαργού, Ηλία Αποστολόπουλο για την άψογη συνεργασία, υπογραμμίζοντας ότι «μόνο με συνέργειες μπορούμε να κάνουμε πράξη έργα που αλλάζουν την εικόνα των πόλεων και συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση των συμπολιτών μας».