Χαρδαλιάς: Η Αττική να αποτελέσει κέντρο καινοτομίας και ψηφιακής επιχειρηματικότητας για ολόκληρη τη ΝA Ευρώπη - iefimerida.gr

Η Περιφέρεια Αττικής δίνει δυναμικό παρών στην κορυφαία έκθεση ψηφιακής τεχνολογίας Mobile World Congress 2025.

Μετέχει στο Εθνικό Περίπτερο της Ελλάδας και στοχεύοντας στην ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας και δικτύωσης των εγχώριων καινοτόμων επιχειρήσεων.

Η Περιφέρεια Αττικής συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα την εξωστρέφεια και τη διεθνή προβολή των ελληνικών καινοτόμων επιχειρήσεων, ενισχύοντας τη διασύνδεσή τους με αγορές και δίκτυα του εξωτερικού. Στο πλαίσιο αυτό, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, βρέθηκε στη Βαρκελώνη, δίνοντας το παρών στη Διεθνή Έκθεση Ψηφιακής Τεχνολογίας Mobile World Congress (MWC) 2025, την κορυφαία παγκόσμια διοργάνωση στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών και της καινοτομίας, που φιλοξενείται στο ισπανικό εκθεσιακό κέντρο, Fira Gran Via.

Η Περιφέρεια Αττικής μετέχει στο Εθνικό Περίπτερο της Ελλάδας, που εγκαινιάστηκε από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και φιλοξενεί συνολικά 35 εγχώριες καινοτόμες επιχειρηματικές ομάδες, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. («Enterprise Greece») και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδας (ΣΕΚΕΕ). Αρκετές από αυτές τις επιχειρήσεις μάλιστα εντάσσονται στην Θερμοκοιτίδα Υποστήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων (Θ.Ε.Α.) του ΕΒΕΑ, η οποία στηρίζεται χρηματοδοτικά από την Περιφέρεια Αττικής, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013.

Η συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων στην έκθεση αποδεικνύει την αξία της δικτύωσης με τη διεθνή αγορά. Πολλές από αυτές, μάλιστα, λαμβάνουν μέρος για πολλοστή φορά, έχοντας αναγνωρίσει τα ουσιαστικά οφέλη της παρουσίας τους, όπως:

Πρόσβαση σε νέες αγορές

Δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών

Αναζήτηση επενδυτικών ευκαιριών.

Χαρδαλιάς: Εργαζόμαστε ώστε η Περιφέρεια Αττικής να πρωτοπορήσει και στην αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών

Όπως δήλωσε ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς: «Η Περιφέρεια Αττικής δίνει δυναμικό παρών στην έκθεση MWC Barcelona 2025, καθώς πρόκειται για το κορυφαίο παγκόσμιο γεγονός που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των μεγαλύτερων τεχνολογικών εταιρειών, επενδυτών και φορέων του ψηφιακού οικοσυστήματος, δίνοντας την ευκαιρία για δικτύωση, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ανάπτυξη νέων συνεργασιών.

Η παρουσία μας δεν είναι απλώς συμβολική, αλλά ουσιαστική, καθώς στόχος μας είναι να αναδείξουμε την καινοτομία που παράγουν οι ελληνικές επιχειρήσεις στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών, η ενίσχυση της διεθνούς δικτύωσης του οικοσυστήματος και η δημιουργία όλων εκείνων των προϋποθέσεων, προκειμένου η Αττική να εξελιχθεί σε έναν διεθνή κόμβο ψηφιακής επιχειρηματικότητας, ένα πραγματικό digital hub. Θέλουμε να πολλαπλασιάσουμε τη συνεισφορά του τεχνολογικού και τηλεπικοινωνιακού κλάδου στο ΑΕΠ της χώρας και να διαμορφώσουμε ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις του μέλλοντος.

Στεκόμαστε πάντα αρωγοί σε πολιτικές που προωθούν τη διεθνή προβολή των καινοτόμων ελληνικών επιχειρήσεων και στηρίζουμε με κάθε πρόσφορο τρόπο τη διασύνδεσή τους με τις διεθνείς αγορές και τα δίκτυα. Παράλληλα όμως, επιδιώκουμε τη στενή συνεργασία με την κεντρική ελληνική κυβέρνηση, προκειμένου να στηρίξουμε αμφότεροι τις καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες, ενισχύοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα και την εξωστρέφεια της εθνικής οικονομίας. Με αυτόν τον τρόπο, συμβάλλουμε ενεργά στη δημιουργία νέων, καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας και στην ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας της χώρας.

Η ψηφιακή αναμόρφωση του Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης αποτελεί βασική μας προτεραιότητα, ενώ η ενίσχυση της καινοτομίας βρίσκεται στον πυρήνα της πολιτικής μας, όχι μόνο για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, αλλά και για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Εργαζόμαστε με συνέπεια, ώστε η Περιφέρεια Αττικής να πρωτοπορήσει στην αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών, δημιουργώντας ένα δυναμικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον που θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να κατακτήσουν νέες αγορές.

Η Αττική μπορεί και πρέπει να γίνει το κέντρο της ψηφιακής επιχειρηματικότητας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με στρατηγικές δράσεις, επενδύσεις και συνεργασίες, μπορούμε να διαμορφώσουμε το μέλλον και να καταστήσουμε την Περιφέρειά μας πρωταγωνιστή στη νέα ψηφιακή εποχή».

Οι συναντήσεις του Περιφερειάρχη Αττικής κατά τη διάρκεια της έκθεσης

Ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην έκθεση, πραγματοποίησε σειρά σημαντικών συναντήσεων με εκπροσώπους φορέων και επιχειρηματικών ομάδων. Παράλληλα πραγματοποίησε ευρεία σύσκεψη στο πλαίσιο της στρατηγικής της Περιφέρειας Αττικής για την ενίσχυση της διεθνούς δικτύωσης και της προώθησης της ελληνικής καινοτομίας σε παγκόσμιο επίπεδο, στην οποία συμμετείχαν:

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών, Μάνος Μακρομάλλης,

ο πρόεδρος της ΔΕΘ – Helexpo Α.Ε., Αναστάσιος Τζήκας,

ο πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων και βουλευτής ΝΔ, Ευστράτιος Σιμόπουλος,

η διευθύντρια Διεθνών Εμπορικών Σχέσεων του ΕΒΕΑ και διευθύντρια της Θερμοκοιτίδας/Επιταχυντή Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (Θ.Ε.Α.), Ελένη Φώτη,

το μέλος του Δ.Σ. του ΕΒΕΑ, αρμόδιο για θέματα καινοτομίας, Marko Struecker,

ο σύμβουλος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Enterprise Greece, Δημήτρης Καρύδης,

η διευθύντρια Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Εμπορικού Επιμελητηρίου Βαρκελώνης, Berta Pérez Pey,

ο επικεφαλής του Τμήματος Διεθνούς Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, Roger Cardona και

ο εμπορικός ακόλουθος της Ελλάδας στη Μαδρίτη, Παντελής Γκάσιος.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής επισκέφθηκε επίσης όλα τα ελληνικά περίπτερα και συνομίλησε με τους εκπροσώπους των κάτωθι μετεχουσών φορέων και εταιρειών (κατά αλφαβητική σειρά):

• Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

• ΗΔΙΚΑ

• Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής

• Acromove

• Aegean Solutions

• Archeiothiki

• Argo Semiconductors

• AllWEB Solutions

• Beyond Expo

• Cloud Office

• Cordia Health

• DomX

• EGG /Eurobank

• EV Loader

• Excelon Financial Services

• Fasmetrics

• GM395

• Hobsido

• Intergo Telecom

• Kudzu

• Liknoss Group

• Marketing for Tech

• Modus

• Modulus

• Moptil.

• M-STAT

• Phasmatic

• PL Events (Automation & Robotics Expo)

• Scytáles AB

• SmartRep

• SaMMY

• ThEA

• Toulange.com

• TransiTool

• Vantage Towers

• Zeus Power.

Τέλος, πραγματοποίησε συνάντηση με τον κ. Luis Alvarez Satorre, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ελληνικής εταιρείας τηλεπικοινωνιών Inalan και πρόεδρο της πολυεθνικής εταιρείας ψηφιακών υπηρεσιών και συμβουλευτικής τεχνολογίας για την περιοχή της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής «Neoris», όπου συζητήθηκε η ενίσχυση των υποδομών τηλεπικοινωνιών και η προώθηση προηγμένων τεχνολογικών λύσεων στον τομέα της ψηφιακής συνδεσιμότητας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία της ανάπτυξης του 5G και των έξυπνων υποδομών, ώστε η Αττική να καταστεί πρωτοπόρος στην παροχή καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών.

Η στρατηγική της Περιφέρειας Αττικής για την ψηφιακή καινοτομία

Η Περιφέρεια Αττικής εργάζεται εντατικά για να καταστεί η Αττική διεθνής κόμβος ψηφιακής επιχειρηματικότητας. Στρατηγική προτεραιότητα αποτελεί η στήριξη της καινοτομίας, η προώθηση των τεχνολογικών επενδύσεων και η ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας.

Μέσα από τη συμμετοχή της σε διεθνείς εκθέσεις όπως το MWC, η Περιφέρεια συμβάλλει:

• Στη δημιουργία νέων ευκαιριών για τις ελληνικές startups

• Στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του εγχώριου τεχνολογικού οικοσυστήματος

• Στην ανάσχεση του brain drain, ενισχύοντας την επιστροφή εξειδικευμένων Ελλήνων επιστημόνων

• Στη διαμόρφωση ενός ψηφιακού περιβάλλοντος φιλικού προς τις επιχειρήσεις.

Η τεχνολογική ανάπτυξη και η αξιοποίηση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης βρίσκονται στον πυρήνα της στρατηγικής της Περιφέρειας. Η υιοθέτηση νέων ψηφιακών εργαλείων τόσο στη Δημόσια Διοίκηση όσο και στην Αυτοδιοίκηση ενισχύει τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Η Αττική ως Digital Hub της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Η Περιφέρεια Αττικής διαθέτει όλα τα εφόδια για να εξελιχθεί σε έναν διεθνώς ανταγωνιστικό τεχνολογικό κόμβο. Με στρατηγικές δράσεις, επενδύσεις και συνεργασίες, επιδιώκει:

• Την ανάπτυξη του οικοσυστήματος καινοτομίας και startups

• Την προσέλκυση τεχνολογικών επενδύσεων

• Την καθιέρωση της Αθήνας και της Αττικής ως κέντρου τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Η παρουσία της Περιφέρειας στην MWC Barcelona 2025 εντάσσεται σε αυτήν τη στρατηγική, ενισχύοντας τη θέση της ελληνικής καινοτομίας στον διεθνή χάρτη της ψηφιακής τεχνολογίας.

MWC 2025 Ένας παγκόσμιος πόλος τεχνολογικής καινοτομίας

Η Διεθνής Έκθεση Mobile World Congress συγκεντρώνει κάθε χρόνο στη Βαρκελώνη το ενδιαφέρον επιχειρήσεων, οργανισμών και επαγγελματιών από τους κλάδους των ψηφιακών τεχνολογιών, των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής.

Με περισσότερους από 2.700 εκθέτες και 110.000 επαγγελματίες από 195 χώρες φέτος, η έκθεση αποτελεί το μεγαλύτερο παγκόσμιο τεχνολογικό γεγονός, αναδεικνύοντας όλες τις τελευταίες καινοτομίες σε τομείς όπως:

• 5G και δικτυακές υποδομές

• Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και αυτοματισμοί

• Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT)

• Κυβερνοασφάλεια και προστασία δεδομένων

• Επαυξημένη και εικονική πραγματικότητα (AR/VR)

Παράλληλα, η MWC αποτελεί μοναδική ευκαιρία για δικτύωση, συνεργασίες και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις μελλοντικές τάσεις και προκλήσεις του ψηφιακού κόσμου. Οι ελληνικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν έχουν την ευκαιρία να προσελκύσουν επενδυτές, να παρουσιάσουν τις τεχνολογικές λύσεις τους και να εξερευνήσουν νέες αγορές.

Εικόνες από την παρουσία του Νίκου Χαρδαλιά στο Mobile World Congress 2025

