Χαρδαλιάς για ενεργειακή αναβάθμιση τριών σχολείων στην Αγ. Παρασκευή: «Επενδύουμε στην εκπαίδευση με πράξεις» - iefimerida.gr

Τρία δημοτικά σχολεία στην Αγία Παρασκευή θα αναβαθμιστούν ενεργειακά, καθώς υπεγράφη η σχετική σύμβαση στο γραφείο του περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά.

Η υπογραφή έγινε παρουσία του δημάρχου Αγ. Παρασκευής Γιάννη Μυλωνάκη, του διευθύνοντος συμβούλου της ΚΤΥΠ Α.Ε. Αθανάσιου Γιάνναρη και εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας.

Το έργο, συνολικής επιλέξιμης δαπάνης 1,18 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» - Προτεραιότητα 2Α, Ταμείο ΕΤΠΑ και αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του 3ου, του 4ου και του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αγ. Παρασκευής. Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων, θα πραγματοποιηθούν αντικαταστάσεις κουφωμάτων, τοποθετήσεις θερμοϋγρομονώσεων και εξαεριστήρων, αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης-ψύξης και τεχνητού φωτισμού, καθώς και εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων.

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Βελτίωση της καθημερινότητας

Ο Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε ότι «οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στην Αγία Παρασκευή θα βελτιώσουν σημαντικά τις συνθήκες μάθησης και καθημερινότητας για μαθητές και εκπαιδευτικούς, μειώνοντας παράλληλα το ενεργειακό αποτύπωμα των σχολικών μονάδων. Στόχος μας είναι κάθε ευρώ των ευρωπαϊκών πόρων μας να μετατρέπεται σε έργο με μετρήσιμο κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα».

Από πλευράς του, ο κ. Μυλωνάκης δήλωσε: «Η υπογραφή της σύμβασης αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για την πόλη μας και ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα προς τη βελτίωση των σχολικών μας υποδομών.

Πρόκειται για ένα έργο που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής και αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο καλοκαίρι, προσφέροντας καλύτερες, ασφαλέστερες και πιο σύγχρονες συνθήκες εκπαίδευσης για εκατοντάδες μαθητές και εκπαιδευτικούς».

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Στην υπογραφή της σύμβασης παρέστησαν η αντιπεριφερειάρχης Βόρειου Τομέα Αθηνών Μαργαρίτα Βάρσου, από τον Δήμο Αγίας Παρασκευής ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Προσχολικής Αγωγής και Δια Βίου Μάθησης Γιάννης Λογοθέτης, η εντεταλμένη σύμβουλος για θέματα Τεχνικών Έργων Λιάνα Σιούλα και ο αναπληρωτής προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Γιώργος Παπαγεωργίου, ο γενικός διευθυντής Έργων της ΚΤΥΠ Α.Ε. Γιάννης Κανελλόπουλος και η γενική διευθύντρια Στρατηγικού Σχεδιασμού του φορέα Κωνσταντίνα Θεοφιλάτου, καθώς και ο προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Περιφερειακού Προγράμματος (ΕΥΔΠ) «Αττική 2021 - 2027» Δημήτρης Δρόσης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ