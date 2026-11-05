Χαρδαλιάς: 710 έλεγχοι μέσα σε ενάμιση μήνα σε κυλικεία σχολείων και κοντινές επιχειρήσεις - iefimerida.gr

Με εντατικούς ελέγχους στα κυλικεία σχολείων και στις επιχειρήσεις τροφίμων που λειτουργούν κοντά σε σχολικές μονάδες, ενισχύει η Περιφέρεια Αττικής το πλέγμα προστασίας της υγείας των μαθητών.

Από τους ελέγχους έχουν καταγραφεί 72 παραβάσεις με πρόστιμα ύψους 122.500 ευρώ. Δύο ακόμη περιπτώσεις βρίσκονται στο στάδιο εξέτασης από τις αρμόδιες επιτροπές.

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Στο πλαίσιο σχετικής εντολής του περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, τα αρμόδια κλιμάκια της Περιφέρειας, από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, πραγματοποίησαν 710 ελέγχους σε ολόκληρη την Αττική.

Από αυτούς, 471 πραγματοποιήθηκαν σε σχολικά κυλικεία και 239 σε επιχειρήσεις τροφίμων πλησίον σχολικών συγκροτημάτων, με στόχο την τήρηση της νομιμότητας και την προστασία των μαθητών κατά την καθημερινή προμήθεια και κατανάλωση τροφίμων.

Χαρδαλιάς: «Στην υγεία των παιδιών μας δεν χωρούν εκπτώσεις»

«Στην υγεία των παιδιών μας δεν χωρούν εκπτώσεις» δήλωσε σχετικά ο κ. Χαρδαλιάς βεβαιώνοντας ότι «οι έλεγχοι στα σχολικά κυλικεία θα συνεχιστούν με την ίδια αυστηρότητα».

«Όταν μιλάμε για την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών μας, δεν υπάρχουν περιθώρια εκπτώσεων, συμβιβασμών ή ανοχής. Κάθε γονιός που στέλνει το παιδί του στο σχολείο πρέπει να αισθάνεται ασφαλής. Να γνωρίζει ότι τα τρόφιμα που αγοράζει το παιδί του από το σχολικό κυλικείο ή από ένα κατάστημα δίπλα στο σχολείο υπόκεινται στους προβλεπόμενους ελέγχους και ότι οι αρμόδιες αρχές κάνουν τη δουλειά τους με συνέπεια και αυστηρότητα» τόνισε ο Ν. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε:

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«Αυτή είναι η δική μας ευθύνη και αυτή την ευθύνη αναλαμβάνουμε καθημερινά στην πράξη"».

Επιπλέον, ο περιφερειάρχης Αττικής συνεχάρη τα στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών, που με συνέπεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης βρίσκονται καθημερινά στο πεδίο, για την ασφάλεια των παιδιών και αναφερόμενος στα αποτελέσματα των ελέγχων κατά τον ενάμιση μήνα λειτουργίας των σχολείων επισήμανε ότι τα στοιχεία στέλνουν το ξεκάθαρο μήνυμα:

«Κανείς δεν μπορεί να αντιμετωπίζει την υγεία των παιδιών ως δευτερεύουσα υποχρέωση. Όποιος δραστηριοποιείται στον χώρο της σχολικής διατροφής οφείλει να τηρεί απαρέγκλιτα τη νομοθεσία. Και όπου διαπιστώνονται παραβάσεις, οι προβλεπόμενες κυρώσεις επιβάλλονται χωρίς εξαιρέσεις και διακρίσεις».

«Μηδενική ανοχή σε πρακτικές που θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία»

Ο Νίκος Χαρδαλιάς διευκρίνισε επίσης ότι «σκοπός μας δεν είναι να εξαντλούμε την αυστηρότητά μας στην επιβολή προστίμων. Είναι πρωτίστως να προλαμβάνουμε κινδύνους, να διασφαλίζουμε συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας και να στηρίζουμε τις επιχειρήσεις που λειτουργούν με υπευθυνότητα και σεβασμό απέναντι στα παιδιά και τις οικογένειές τους.

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» Το δόγμα μας είναι και παραμένει ένα: μηδενική ανοχή σε πρακτικές που θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Και όταν πρόκειται για τα παιδιά μας, η ευθύνη αυτή γίνεται ακόμη μεγαλύτερη.

» Οι έλεγχοι δεν σταματούν με την ολοκλήρωση μιας συγκεκριμένης περιόδου. Συνεχίζονται με συνέπεια, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε περιοχή της Αττικής. Γιατί η προστασία των παιδιών μας είναι καθημερινή υποχρέωση, την οποία οφείλουμε να υπηρετούμε με πράξεις και όχι με λόγια».

'Ελεγχοι σε όλη την Αττική

Σημειώνεται ότι η ελεγκτική δραστηριότητα κάλυψε τις Περιφερειακές Ενότητες του Λεκανοπεδίου, της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, καθώς και του Πειραιά και των Νήσων.

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν 161 έλεγχοι στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών, 104 στον Βόρειο Τομέα, 133 στον Νότιο Τομέα, 80 στον Δυτικό Τομέα, 98 στην Ανατολική Αττική, 12 στη Δυτική Αττική και 122 στον Πειραιά και τα Νησιά.

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Παράλληλα, τα ελεγκτικά κλιμάκια επισκέφθηκαν 298 επιπλέον σχολικές μονάδες, στις οποίες διαπιστώθηκε ότι δεν λειτουργούσε κυλικείο, γεγονός που αποτυπώνει την ευρύτητα της επιτόπιας κινητοποίησης των υπηρεσιών.

ΑΠΕ - ΜΠΕ