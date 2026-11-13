 Χαράτσι έως 6.000 ευρώ για αυτοκίνητα από τη γειτονιά της Ελλάδας -Τι αλλάζει, ποιοι ιδιοκτήτες ΙΧ θα το πληρώσουν
ΕΛΛΑΔΑ

Χαράτσι έως 6.000 ευρώ για αυτοκίνητα από τη γειτονιά της Ελλάδας -Τι αλλάζει, ποιοι ιδιοκτήτες ΙΧ θα το πληρώσουν

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Βουλγαρία
Νέο χαράτσι για ισχυρά αυτοκίνητα ετοιμάζουν οι Βούλγαροι

Μια σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία που προωθείται αναμένεται να φέρει ουσιαστικές αλλαγές και υψηλότατους φόρους, επηρεάζοντας σημαντικά τους οδηγούς αυτοκινήτων με βουλγαρικές πινακίδες.

Άσχημα νέα έρχονται για τους Έλληνες οδηγούς, οι οποίοι έχουν επιλέξει να αγοράσουν και να ταξινομήσουν το αυτοκίνητο τους στη Βουλγαρία, αξιοποιώντας το διαφορετικό φορολογικό καθεστώς της γειτονικής χώρας.

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