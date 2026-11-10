Χαράλαμπος Λυκούδης: «Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν πέθανε μόνο από την ποσότητα προποφόλης» - iefimerida.gr

Ο Χαράλαμπος Λυκούδης, δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη, μίλησε για τις τοξικολογικές εξετάσεις που έγιναν στον τραγουδιστή και ρίχνουν φως στον θάνατό του.

«Η διαδικασία που υπέστη ο Γιώργος Μαζωνάκης τον οδήγησε στον θάνατο. Η κατηγορία έχει περισσότερες πτυχές, πράξεις και παραλείψεις. Η αιτία θανάτου οφείλεται και στην προποφόλη, και στη μυδαζολάμη, και στην ποσότητα, και στον τρόπο χορήγησης, και στον συνδυασμό τους, και στην απουσία αναισθησιολόγου» επισήμανε ο κ. Λυκούδης.

«Ο κύριος ανακριτής δεν θα κλείσει τη δικογραφία χωρίς να αποδοθούν ευθύνες σε όσους εμπλέκονται. Εκτιμώ ότι θα υπάρξει διεύρυνση στο κατηγορητήριο».

«Εντός της εβδομάδας θα αποδεσμευθεί το σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη», ανέφερε καταληκτικά.