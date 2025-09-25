Χανιά: Τροχαίο ατύχημα στην Κίσαμο -Τραυματίστηκε σοβαρά παιδί 4 ετών, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο - iefimerida.gr

Τροχαίο σημειώθηκε στα Χανιά και πιο συγκεκριμένα στην Κίσαμο το βράδυ της Πέμπτης, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα παιδί τεσσάρων ετών.

Σύμφωνα με το flashnews, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα δεν έχουν γίνει γνωστές, με το παιδί να μεταφέρεται στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι το παιδί έχει τραυματιστεί σοβαρά και φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.