Σοκ στα Χανιά: Σύζυγος και πεθερός ξυλοκόπησαν 41χρονη μπροστά στα ανήλικα παιδιά της - iefimerida.gr

Ενδοοικογενειακό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στα Χανιά και πιο συγκεκριμένα στην Κίσσαμο, με θύμα μία μητέρα τριών παιδιών.

Σύμφωνα με το flashnews, για άγνωστη μέχρι στιγμής αφορμή, ο 41χρονος σύζυγός της την χτύπησε με μπουνιές και κλωτσιές, έχοντας και τη βοήθεια του 72χρονου πατέρα του, ο οποίος επίσης χτύπησε την άτυχη γυναίκα.

Μάλιστα, το περιστατικό έγινε μπροστά στα τρία ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, τα οποία έγιναν μάρτυρες του ξυλοδαρμού της μητέρας τους.

Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη των δύο ανδρών. Στη γυναίκα προτάθηκε η χορήγηση Panic Button αλλά η ίδια το αρνήθηκε, ενώ δεν θέλησε να μεταφερθεί ούτε στο νοσοκομείο.