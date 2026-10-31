Χανιά: Θρίλερ με εντοπισμό ανθρώπινων οστών σε χωράφι -Ανεξιχνίαστες υποθέσεις εξετάζουν οι Αρχές - iefimerida.gr

Ανθρώπινα οστά εντοπίστηκαν σε χωράφι στις Βουκολιές του Δήμου Πλατανιά στην Κρήτη τις προηγούμενες ημέρες.

Σύμφωνα με flashnews.gr τα οστά εντόπισε ένας 54χρονος ο οποίος έκανε εργασίες καθαρισμού στο χωράφι. Με βάση το ίδιο δημοσίευμα τα μαζί με τα οστά βρέθηκαν και υπολείμματα ρούχων.

Από την πρώτη ιατροδικαστική εκτίμηση αλλά και από το είδος των ρούχων εκτιμάται ότι τα οστά ανήκουν σε γυναίκα.

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Πλέον αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων ώστε να εξακριβωθεί η ταυτότητα του ατόμου στο οποίο ανήκουν τα οστά.

Ωστόσο την ίδια στιγμή οι αρχές «ξεσκονίζουν» ανεξιχνίαστες υποθέσεις εξαφάνισης.

Υποθέσεις στην Κρήτη που παραμένουν άλυτες

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το flashnews.gr τον Σεπτέμβριο του 2022 εξαφανίστηκε από τον Αλικιανό η 75χρονη Σανίκο Τσαούσι. Από τις έρευνες των αστυνομικών αρχών προέκυψε ότι η 75χρονη παρασύρθηκε από αυτοκίνητο ενώ περπατούσε σε δρόμο του χωριού με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Για την υπόθεση συνελήφθη ένας Τσέχος εργάτης στο νεκροταφείο του Αλικιανού με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση δια παραλείψεως. Όμως η σορός της Σανίκο Τσαούσι δεν είχε ανευρεθεί.

Επιπλέον, τον Ιούλιο του 2011 εξαφανίστηκε μία 78χρονη από τα Βασιλιανά Κολυμπαρίου του δήμου Πλατανιά. Παρά τις έρευνες στην ευρύτερη περιοχή από την αστυνομία, την πυροσβεστική, την ΕΜΑΚ (με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο), την 1η Μοίρα Αλεξιπτωτιστών και εθελοντές δεν βρέθηκε ίχνος της 78χρονης.

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Τέλος, παλαιότερη υπόθεση εξαφάνισης, καταγράφεται τον Φεβρουάριο του 2010, όταν χάθηκε η τότε 20χρονη φοιτήτρια Αγγελική Σταυρουλάκη. Η ίδια έφυγε από το σπίτι της στο χωριό Ασή Γωνιά με το αυτοκίνητο της οικογένειας το οποίο αργότερα βρέθηκε εγκαταλειμμένο στην εθνική οδό Χανίων - Ρεθύμνου, στη γέφυρα Πετρέ, έξω από την εκκλησία της Παναγίας της Παμμακάριστου.

Ήταν ξεκλείδωτο, τα κλειδιά στη μηχανή και μέσα βρέθηκαν όλα τα προσωπικά αντικείμενα και η ταυτότητά της.