Χανιά: Συνελήφθη 21χρονος για διακίνηση ναρκωτικών -Τα παρέλαβε σε δέμα με παιδικά παιχνίδια - iefimerida.gr

Ένας 21χρονος άνδρας συνελήφθη κατηγορούμενος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά στα Χανιά.

Ο νεαρός άνδρας συνελήφθη το πρωί ενώ έβγαινε από εταιρεία κούριερ με ένα δέμα. Εκεί οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και διαπίστωσαν πως το δέμα είχε 7 κουτιά παιχνιδιών στα οποία έκρυβε τις ναρκωτικές ουσίες.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ στο δέμα εντοπίστηκαν:

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4 κιλά και 412 γραμμάρια κάνναβης και

122 γραμμάρια κοκαΐνης

Παράλληλα, ακολούθησε έλεγχος και έρευνα στην οικία του όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κάνναβης, χρηματικό ποσό 350 ευρώ , 2 τρίφτες και 2 συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

Ακόμη, αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας εντόπισαν και κατέσχεσαν δεύτερο δέμα το οποίο στάλθηκε σε εταιρεία ταχυμεταφορών στο Ηράκλειο και περιείχε 8 κούτες παιχνιδιών εντός των οποίων είχαν τοποθετηθεί συσκευασίες με συνολικά:

7 κιλά και 854 γραμμάρια κάνναβης και

337 γραμμάρια κοκαΐνης

Επιπλέον κατασχέθηκε ΙΧΕ αυτοκίνητο ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών.

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Η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.