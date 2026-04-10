Χανιά: Προφυλακιστέος ο καθηγητής μουσικής που κατηγορείται για ασέλγεια σε 14χρονη μαθήτριά του - iefimerida.gr

ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Προφυλακιστέος ο καθηγητής μουσικής που κατηγορείται για ασέλγεια σε 14χρονη μαθήτριά του

O καθηγητής μουσικής οδηγείται στον ανακριτή / Φωτογραφία: CRETA24
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 37χρονος καθηγητής μουσικής στα Χανιά, τον οποίο κατήγγειλε για ασέλγεια μία 14χρονη μαθήτριά του.

Ο καθηγητής οδηγήθηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί (10/4) ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί, δηλώνοντας στις Αρχές πως είναι αθώος.

Ο καθηγητής συνελήφθη τη Μ. Τρίτη και κατηγορείται για κατάχρηση ανηλίκου που δεν έχει υπερβεί το 15ο έτος της ηλικίας του.

Σύμφωνα με το creta24.gr, από την ΕΛ.ΑΣ. έχει υποβληθεί αίτημα να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία του για την προστασία του κοινωνικού συνόλου και για να διαπιστωθεί αν έχει προβεί σε άλλες ανάλογες πράξεις.

Tο ανήλικο κορίτσι, συνοδευόμενο από τους γονείς του, πήγε στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων και παρουσία ψυχολόγου κατήγγειλε την Μ. Τρίτη στους αστυνομικούς ότι ο 37χρονος, με τον οποίο έκανε ιδιαίτερα μαθήματα στο σπίτι της αλλά και σε χώρο του καθηγητή, είχε ασελγήσει σε βάρος της πολλές φορές.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Χανιά ασέλγεια ανηλίκου προφυλάκιση καθηγητής

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

