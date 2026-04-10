Χανιά: Προφυλακιστέος ο καθηγητής μουσικής που κατηγορείται για ασέλγεια σε 14χρονη μαθήτριά του - iefimerida.gr

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 37χρονος καθηγητής μουσικής στα Χανιά, τον οποίο κατήγγειλε για ασέλγεια μία 14χρονη μαθήτριά του.

Ο καθηγητής οδηγήθηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί (10/4) ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί, δηλώνοντας στις Αρχές πως είναι αθώος.

Ο καθηγητής συνελήφθη τη Μ. Τρίτη και κατηγορείται για κατάχρηση ανηλίκου που δεν έχει υπερβεί το 15ο έτος της ηλικίας του.

Σύμφωνα με το creta24.gr, από την ΕΛ.ΑΣ. έχει υποβληθεί αίτημα να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία του για την προστασία του κοινωνικού συνόλου και για να διαπιστωθεί αν έχει προβεί σε άλλες ανάλογες πράξεις.

Tο ανήλικο κορίτσι, συνοδευόμενο από τους γονείς του, πήγε στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων και παρουσία ψυχολόγου κατήγγειλε την Μ. Τρίτη στους αστυνομικούς ότι ο 37χρονος, με τον οποίο έκανε ιδιαίτερα μαθήματα στο σπίτι της αλλά και σε χώρο του καθηγητή, είχε ασελγήσει σε βάρος της πολλές φορές.