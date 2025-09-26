 Χανιά: Πώς έγινε η μοιραία παράσυρση του 4χρονου στην Κίσσαμο -Ο πατέρας προσπάθησε να σταματήσει το ΙΧ - iefimerida.gr
Χανιά: Πώς έγινε η μοιραία παράσυρση του 4χρονου στην Κίσσαμο -Ο πατέρας προσπάθησε να σταματήσει το ΙΧ

Ασθενοφόρο
Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της ανείπωτης τραγωδίας που διαδραματίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην Κίσσαμο Χανίων, με ένα τετράχρονο αγοράκι να βρίσκει τραγικό θάνατο μετά από μοιραία παράσυρση.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν πληροφορίες του cretalive.gr, ως προς τις συνθήκες της τραγωδίας, ο μικρός βρίσκονταν μαζί με τον πατέρα του όταν έγινε το μοιραίο.

Πώς έγινε το τραγικό περιστατικό στα Χανιά

Συγκεκριμένα ο πατέρας είχε μεταβεί σε αγροτική τοποθεσία, προκειμένου να εκτελέσει κάποιες εργασίες και είχε πάρει το αγοράκι μαζί του για βόλτα. Το κακό έγινε όταν -υπό συνθήκες που διερευνώνται- στο αυτοκίνητο της οικογένειας λύθηκε το χειρόφρενο, παρασύροντας τον 4χρονο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι και ο άτυχος πατέρας τραυματίστηκε στην προσπάθεια του να ακινητοποιήσει το όχημα, για να σώσει το παιδί.

Δυστυχώς όμως και παρά την άμεση κινητοποίηση, ο 4χρονος δεν τα κατάφερε. Αν και μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, η κατάστασή του ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη και λίγο μετά την άφιξη του στο νοσηλευτικό ίδρυμα κατέληξε.

Η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη μετά τη νέα ανείπωτη τραγωδία, ενώ και η οικογένεια του αδικοχαμένου αγοριού που έχει βυθιστεί στο πένθος, βρίσκεται σε σοκ αδυνατώντας να πιστέψει πως από τη μια στιγμή στην άλλη έχασε τόσο άδικα τη ζωή του του 4χρονου παιδιού τους.

