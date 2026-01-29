Χανιά: Πέντε συλλήψεις για ναρκωτικά -Κατασχέθηκαν πάνω από 24 κιλά κάνναβης - iefimerida.gr

Κάνναβη και κοκαΐνη οδήγησαν στη σύλληψη 5 ημεδαπών στα Χανιά με τους αστυνομικούς να σχηματίζουν δικογραφία μεταξύ άλλων και για εγκληματική ομάδα.

Κατασχέθηκαν περισσότερα από 24 κιλά κάνναβης, σχεδόν 850 γραμμάρια κοκαΐνης, χρηματικό ποσό και τρία αυτοκίνητα κατά την διάρκεια συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, η οποία οργανώθηκε χθες στον Δήμο Χανίων, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών.

Συλλήψεις για ναρκωτικά στα Χανια

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, έφτασαν στα ίχνη και τελικά συνέλαβαν τέσσερις ημεδαπούς και μία ημεδαπή στο πλαίσιο ειδικού σχεδιασμού και δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων για την αντιμετώπιση του φαινομένου της κατοχής, εμπορίας ναρκωτικών. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες και χώρους που χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα πρόσωπα, σε περιοχές του Δήμου Χανίων, όπου βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν: 24 κιλά και 259,2 γραμμάρια κάνναβης, 849,7 γραμμάρια κοκαΐνης, χρηματικό ποσό 8.435 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα, 5 ζυγαριές ακριβείας, 4 συσκευές άλεσης ναρκωτικών- τρίτες, καταγραφικό μηχάνημα, 8 ναρκωτικά δισκία χωρίς απαιτούμενη ιατρική συνταγή, 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας και κατασχέθηκαν τρία Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα ως μέσα τέλεσης εγκληματικής δραστηριότητας.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ