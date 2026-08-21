Χανιά: Νεκρός στο σπίτι του βρέθηκε 39χρονος - iefimerida.gr

Νεκρός μέσα στο σπίτι του στα Χανιά βρέθηκε την Πέμπτη το βράδυ ένας 39χρονος.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr ο 39χρονος πακιστανικής καταγωγής εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τον συγκάτοικό του.

Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο μετέφερε τον 39χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Με βάση το ίδιο δημοσίευμα δεν είχαν αναφερθεί παθολογικά προβλήματα ενώ μέχρι στιγμής η εγκληματική ενέργεια έχει αποκλειστεί.

Φως στα αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει η νεκροψία - νεκροτομή.