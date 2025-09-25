 Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρό το 4χρονο παιδί που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην Κίσσαμο - iefimerida.gr
Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρό το 4χρονο παιδί που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην Κίσσαμο

Τραγικός είναι ο επίλογος από το τροχαίο που σημειώθηκε στα Χανιά το βράδυ της Πέμπτης, καθώς ο 4χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά πέθανε μετά από λίγη ώρα.

Σύμφωνα με το cretapost, το δυστύχημα έγινε λίγο μετά τις 20:00, όταν αυτοκίνητο που κινούνταν σε δρόμο της Κισσάμου παρέσυρε το άτυχο παιδί, κάτω από άγνωστες ακόμα συνθήκες.

Ο 4χρονος κατέληξε κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως περαστικοί και ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, που μετέφερε το άτυχο παιδί στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν πως ο 4χρονος είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή.

Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η Τροχαία, που ερευνά την υπόθεση για να εξακριβώσει τις συνθήκες του δυστυχήματος.

