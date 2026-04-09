Χανιά: Νεκρή 33χρονη από τη Λιθουανία σε διαμέρισμα -Τη βρήκε ο σύντροφός της - iefimerida.gr

Νεκρή εντοπίστηκε μια 33χρονη μέσα στο διαμέρισμά της στην οδό Πλάτωνος, στα δικαστήρια, στα Χανιά.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, πρόκειται για υπήκοο Λιθουανίας, η οποία φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή της με απαγχονισμό.

Τη σορό της εντόπισε ο σύντροφός της, ο οποίος και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές, όπως αναφέρει το zarpanews.gr.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., που έχουν αναλάβει τη διερεύνηση των συνθηκών της τραγωδίας.