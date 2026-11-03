Χανιά: Μεθυσμένος πήρε με τη... βία το αυτοκίνητό του από χώρο φύλαξης της Τροχαίας - Ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ και αρκετές ώρες μετά - iefimerida.gr

Ένας 45χρονος που είχε εντοπιστεί να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ στα Χανιά, επέστρεψε λίγες ώρες αργότερα στον χώρο όπου είχε μεταφερθεί το όχημά του, επιχειρώντας να το πάρει πίσω χωρίς... άδεια.

Κατά την προσπάθειά του να διαφύγει, προσέκρουσε σε σταθμευμένο βαν, προκαλώντας υλικές ζημιές και τον ελαφρύ τραυματισμό εργαζομένου.

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Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στα Χανιά, όταν ο 45χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Τροχαίας στις 04:25 να οδηγεί μεθυσμένος. Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν το αυτοκίνητό του και το μετέφεραν σε χώρο φύλαξης οχημάτων.

Ωστόσο, περίπου τρεις ώρες αργότερα, στις 07:20, ο άνδρας επέστρεψε στο σημείο, με σκοπό να πάρει πίσω το αυτοκίνητό του. Σε βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφεται να μπαίνει στο όχημα και να επιχειρεί να βγει από τον χώρο, παρά τις προσπάθειες εργαζομένου να τον σταματήσει.

Κατά την έξοδό του, προσέκρουσε σε σταθμευμένο λευκό βαν, προκαλώντας ζημιές στο όχημα, ενώ από τη σύγκρουση καταστράφηκε τμήμα του τσιμεντένιου τοίχου στο πίσω μέρος του χώρου. Ο εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρά, όταν παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο στην προσπάθειά του να εμποδίσει τον 45χρονο.

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Εντοπίστηκε στο σπίτι του και ήταν ακόμη μεθυσμένος

Μετά το συμβάν, οι αστυνομικοί ξεκίνησαν αναζητήσεις για τον εντοπισμό του 45χρονου και έφτασαν στην κατοικία του.

Ο άνδρας βγήκε από το σπίτι χωρίς να προβάλει αντίσταση και υποβλήθηκε σε νέο έλεγχο αλκοόλ.

Η μέτρηση έδειξε ότι εξακολουθούσε να βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ, παρά το ότι είχαν περάσει αρκετές ώρες από τον πρώτο έλεγχο της Τροχαίας.