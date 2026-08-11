Στα Χανιά ένα από τα μεγαλύτερα ιστιοφόρα-κρουαζιερόπλοια στον κόσμο - 186 καμπίνες, οκτώ καταστρώματα, σουίτες και πισίνες - iefimerida.gr

Στα Χανιά κατέπλευσε το εντυπωσιακό ιστιοφόρο-κρουαζιερόπλοιο Club Med 2, ένα από τα μεγαλύτερα -αν όχι το μεγαλύτερο- μεταφέροντας συνολικά 270 επιβάτες.

Σύμφωνα με το flashnews.gr το οποίο εξασφάλισε τις φωτογραφίες, το Club Med 2 ανήκει στη γαλλική εταιρεία Club Méditerranée.

Μεταφέρει έως 600 άτομα -Τι διαθέτει το επιβλητικό ιστιοφόρο-κρουαζιερόπλοιο

Κατασκευάστηκε το 1992 και ανακαινίστηκε το 2008, ενώ διαθέτει οκτώ καταστρώματα και μπορεί να φιλοξενήσει έως 386 επιβάτες, οι οποίοι εξυπηρετούνται από 214 μέλη πληρώματος.

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Το πλοίο έχει μήκος 194 μέτρα, πλάτος 20 μέτρα και βύθισμα 5 μέτρα. Διαθέτει 186 πολυτελείς καμπίνες, μεταξύ των οποίων και 10 σουίτες, επιφάνειας 35 τετραγωνικών μέτρων η καθεμία.

Μεταξύ των παροχών του περιλαμβάνονται δύο πισίνες με θαλασσινό νερό, ενώ διαθέτει και ειδικά διαμορφωμένη ναυτική αίθουσα, με άμεση πρόσβαση στη θάλασσα και δυνατότητα άθλησης σε θαλάσσια σπορ από το κύτος του σκάφους.

Τα πανιά του έχουν συνολικό εμβαδό 2.400 τετραγωνικά μέτρα

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Club Med 2 είναι τα πέντε κατάρτια και τα επτά ηλεκτρονικά ελεγχόμενα πανιά του, συνολικής επιφάνειας 2.400 τετραγωνικών μέτρων. Παράλληλα με την ιστιοφορία, το πλοίο διαθέτει δύο πετρελαιοηλεκτρικές μηχανές και μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα έως και 15 κόμβους.

Μαζί με το «αδελφό» πλοίο Wind Surf της Windstar Cruises, το οποίο είχε αρχικά κατασκευαστεί ως Club Med 1, το Club Med 2 συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα ιστιοφόρα-κρουαζιερόπλοια στον κόσμο.

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