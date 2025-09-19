Χανιά: Μαίνεται η φωτιά στον ΧΥΤΑ, στην περιοχή του Ακρωτηρίου - iefimerida.gr

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που εκδηλώθηκε σε χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στα Χανιά στην περιοχή του Ακρωτηρίου.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, έχουν ενισχυθεί από υδροφόρες Δήμων, ενώ γίνεται μία γιγαντιαία προσπάθεια μέσω χωματοκάλυψης να κατάσταλούν οι φλόγες. Το καύσιμο φορτίο είναι ανυπολογιστης ποσότητας δεδομένου των όγκων απορριμμάτων στο χώρο της Υγειονομικής Ταφής που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το εργοστάσιο της ΔΕΔΙΣΑ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δήμαρχος Χανίων: Η μάχη με τις φλόγες θα διαρκέσει πολλές ώρες ακόμη

Ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, σχετικά με τη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής της ΔΕΔΙΣΑ στο Ακρωτήρι, δήλωσε μεταξύ άλλων πως Από την πρώτη στιγμή, ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι εργαζόμενοι της ΔΕΔΙΣΑ και τα μηχανήματα έργου δίνουν μια μεγάλη μάχη, η οποία εκτιμάται ότι θα διαρκέσει πολλές ώρες ακόμη. Πρωταρχικό μας μέλημα ήταν να μην τεθεί σε κίνδυνο κανένας εργαζόμενος, να αποτραπεί η επέκταση της πυρκαγιάς και να διασφαλίσουμε ότι η αποκομιδή των απορριμμάτων θα συνεχιστεί όσο γίνεται πιο ομαλά. Καθώς θα έχουμε πιο ξεκάθαρη εικόνα τις επόμενες ώρες, παρακαλούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών ώστε να περιορίσουν, όσο μπορούν, την απόρριψη απορριμμάτων στους κάδους.

Με τη δική σας βοήθεια και τη συλλογική μας προσπάθεια, είμαστε βέβαιοι ότι θα ξεπεράσουμε αυτή τη δοκιμασία γρήγορα και αποτελεσματικά.

Τα Χανιά είναι και θα παραμείνουν ένας από τους πιο καθαρούς δήμους της χώρας. Το εξασφαλίζουν καθημερινά οι εργαζόμενοι μας, μαζί με τη συνεργασία των πολιτών. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την υποστήριξη όλων σας».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μαίνεται η μεγάλη φωτιά στα Χανιά

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Γιώργο Τσαπάκο αυτή την ώρα, η φωτιά συνεχίζει να καίει, το κύριο έργο κατάσβεσης αφορά στις επιχωματώσεις επί του χώρου Υγειονομικής Ταφής και σε δεύτερο χρόνο ή όποτε κρίνεται αναγκαίο υπάρχει παρέμβαση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με ρίψεις νερού.

Όπως επισήμανε ο κ. Τσαπάκος, η συγκεκριμένη φωτιά ενδέχεται να καίει ακόμα και για μέρες, ενώ δεν υπάρχει πρόβλημα από τον καπνό και την τοξικότητα λόγω του ανέμου που επικρατεί στην περιοχή.