 Χανιά: Λύθηκε το χειρόφρενο του ΙΧ και έπιασε το πόδι του στην πόρτα – Τον απεγκλώβισε η Πυροσβεστική - iefimerida.gr
Χανιά: Λύθηκε το χειρόφρενο του ΙΧ και έπιασε το πόδι του στην πόρτα – Τον απεγκλώβισε η Πυροσβεστική

Αυτοκινητο προσέκρουσε σε κολώνα
Αυτοκινητο προσέκρουσε σε κολώνα / Φωτογραφία αρχείου ΙΝΤΙΜΕ: ΒΟΛΙΤΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
Η επέμβαση της πυροσβεστικής χρειάστηκε για τον απεγκλωβισμό 79χρονου από το αυτοκίνητό του το οποίο προσέκρουσε σε στύλο της ΔΕΗ στην Κρήτη.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το zarpanews.gr ο 79χρονος την ώρα που προσπάθησε να κατέβει από το αυτοκίνητό του Καστέλι Κισσάμου, λύθηκε το χειρόφρενο και το ΙΧ κύλησε, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί το πόδι του στην πόρτα ενώ το όχημα κατέληξε σε στύλο της ΔΕΗ.

Τον απεγκλώβισε η Πυροσβεστική

Στην περιοχή σημείο έσπευσαν δυο οχήματα της Πυροσβεστικής με τέσσερις πυροσβέστες που απεγκλώβισαν τον άνδρα από το όχημα.

Αμέσως, ο 79χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του Κέντρο Υγείας Κισσάμου και από εκεί στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν διατρέχει κίνδυνο.

Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

