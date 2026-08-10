Καρέ-καρέ η διάσωση γυναίκας σε παραλία στα Χανιά -Η μάχη του ναυαγοσώστη με τα κύματα - iefimerida.gr

Μάχη με τα κύματα έδωσε ναυαγοσώστης το πρωί της Δευτέρας στον Καβρό Αποκορώνου Χανίων, για τη διάσωση γυναίκας που βρισκόταν σε κίνδυνο.



Σε βίντεο που μοιράστηκε η ομάδα ναυαγοσωστών, όπως μπορεί να δει κανείς, μία γυναίκα, περίπου 60 ετών, κινδύνεψε στη θάλασσα, προκαλώντας την άμεση επέμβαση τριών ναυαγοσωστών.

Η γυναίκα αγνόησε τις κόκκινες σημαίες και μπήκε στη θάλασσα

Η γυναίκα, σύμφωνα με όσα περιέγραψε στην ΕΡΤ Χανίων ο ναυαγοσώστης Παντελής Κυριακάκης, ο οποίος επενέβη στο περιστατικό και τη διέσωσε μαζί με άλλους δύο συναδέλφους του, δεν είδε τις κόκκινες σημαίες που υπήρχαν σε όλο το μήκος της παραλίας, με αποτέλεσμα να μπει στη θάλασσα και να παρασυρθεί από τα ρεύματα.

Μάλιστα, οι ναυαγοσώστες ήταν εκτός υπηρεσίας, καθώς από καθαρή τύχη βρέθηκαν στο σημείο ένα τέταρτο της ώρας πριν από την έναρξη της βάρδιάς τους, το πρωί της Δευτέρας.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο από τη μάχη του ναυαγοσώστη με τα κύματα