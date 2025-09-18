Χανιά: Φωτιά σε εξέλιξη κοντά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης απορριμμάτων στο Ακρωτήρι -Βίντεο - iefimerida.gr

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε χώρο κοντά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης απορριμμάτων στο Ακρωτήρι Χανίων.



Η φωτιά βρίσκεται σε οριοθετημένο χώρο της Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΔΕΔΙΣΑ). Δεν απειλεί το εργοστάσιο καθαυτό, καίει όμως σε χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά και αέριες αναθυμιάσεις από τον όγκο των απορριμμάτων.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Συντονιστικό Κέντρο, επιτόπου βρίσκονται 13 οχήματα της πυροσβεστικής με 36 πυροσβέστες, καθώς και χωματουργικά οχήματα της ΔΕΔΙΣΑ.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Χανίων Παναγιώτη Σημανδηράκη, μέλημα είναι να μην επεκταθεί η φωτιά, αλλά και να μην διαταραχθεί η αποκομιδή των απορριμάτων.



Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της ΔΕΔΙΣΑ Νίκος Ηλιάκης στο zarpanews, η αποκομιδή απορριμμάτων δεν θα επηρεαστεί, αλλά μπορεί να σταματήσει για μερικές ώρες. Όπως ανέφερε, προσπαθούν να κάνουν μια πλήρη χωματοκάλυψη του χώρου, ώστε να περιορίσουν τη φωτιά.

Δείτε φωτογραφίες:

Φωτογραφία: INTIME NEWS





Φωτογραφία: INTIME NEWS

Πυκνοί μαύροι καπνοί ήταν ορατοί από το σημείο στο οποίο έχει εκδηλωθεί η φωτιά, νωρίτερα το απόγευμα.