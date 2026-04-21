Χανιά: Έτρεξε στον Μαραθώνιο με δεμένα μάτια - Μόλις 15 αθλητές έχουν καταφέρει κάτι ανάλογο - iefimerida.gr

Άξιο θαυμασμού αποτελεί το επίτευγμα του 28χρονο Κώστα Ρηγάκη από τα Χανιά της Κρήτης, ο οποίος έγινε ο πρώτος Έλληνας που ολοκληρώνει μαραθώνιο με δεμένα μάτια.

Το επίτευγμα, σύμφωνα με το zarpanews.gr σημειώθηκε την Κυριακή στον 10ο Μαραθώνιο Κρήτης, σε ένδειξη στήριξης του συλλόγου εθελοντικής προσφοράς «Ορίζοντας».

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα πλέον ο Κώστας Ρηγάκης ο οποίος ολοκλήρωσε την προσπάθειά του σε 4 ώρες και 27 λεπτά, αποτελεί μέλος της μικρής ομάδας 15 αθλητών που έχουν καταφέρει κάτι ανάλογο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο αγώνας

Ο αγώνας, με αφετηρία και τερματισμό το Εθνικό Στάδιο Χανίων, εξελίχθηκε σε μια διαδρομή υψηλών απαιτήσεων, την οποία ο Ρηγάκης διένυσε χωρίς οπτική επαφή, βασιζόμενος αποκλειστικά στην καθοδήγηση των συνοδών του. Στο πρώτο μισό της διαδρομής στο πλευρό του βρέθηκε ο στενός του φίλος Παύλος Φυλλαδιτάκης, ενώ στο δεύτερο μισό τον καθοδήγησε ο ποδοσφαιριστής του Μινωταύρου, Μιχάλης Μπακογιάννης.

Η διαδρομή ήταν παραλιακή, περνώντας από χαρακτηριστικά σημεία όπως η Αγία Μαρίνα, ο Πλατανιάς και η γέφυρα του Ταυρωνίτη, όπου έγινε και η αναστροφή. «Ο αγώνας ήταν παραλιακός με θέα τη θάλασσα που όμως δεν μπορούσα να δω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ήθελα 4:10, αλλά δεν υπολόγισα τους τραυματισμούς», δήλωσε ο Κ. Ρηγάκης, ενώ μιλώντας στο sportcaster.gr χαρακτήρισε την εμπειρία ως «ό,τι πιο δύσκολο και όμορφο έχω προσπαθήσει», εκφράζοντας την ελπίδα ότι το εγχείρημά του έδωσε σημαντικά μαθήματα ζωής στο κοινό.