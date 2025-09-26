Τραγωδία στα Χανιά: Έρευνες για τις συνθήκες της παράσυρσης του 4χρονου παιδιού από ΙΧ - iefimerida.gr

Σε σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία των Χανίων, με την είδηση του θανάτου ενός 4χρονου αγοριού, το οποίο παρασύρθηκε από όχημα στην περιοχή της Κισσάμου το απόγευμα της Πέμπτης (25/9).

Το δυστύχημα συνέβη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Το παιδάκι φαίνεται ότι παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα, αλλά οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνώνται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδάκι μεταφέρθηκε -με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις- εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων όπου παρά τις υπεράνθρωπές προσπάθειες τόσο του ιατρικού προσωπικού όσο και των διασωστών του ΕΚΑΒ κατά την διακομιδή του, δυστυχώς άφησε την τελευταία του πνοή.

Έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα παραμένουν αδιευκρίνιστες, με τις αρχές να έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από την τραγωδία.