Χανιά: Εντοπίστηκε σορός άνδρα, χωρίς ρούχα, σε σπηλιά στην παραλία Φαλάσαρνα - iefimerida.gr

Ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός, χωρίς ρούχα, σε σπήλια στην παραλία της Φαλάσαρνας, νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, ο θάνατος είναι πρόσφατος, δεν πρόκειται δηλαδή για σορό σε σήψη.

Σύμφωνα με το τοπικό Μέσο, η πρώτη εικόνα δεν παραπέμπει σε εγκληματική ενέργεια.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη από το ΑΤ Κισσάμου και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.