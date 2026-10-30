Χανιά: Εντοπίστηκαν ανθρώπινα οστά σε χωράφι στις Βουκολιές -Τα σενάρια που εξετάζονται - iefimerida.gr

Μία υπόθεση θρίλερ απασχολεί εδώ και μερικές μέρες τις Αρχές των Χανίων.

Σύμφωνα με το zarpanews, ένας άνδρας που καθάριζε το χωράφι του στην περιοχή των Βουκολιών, βρήκε ανθρώπινα οστά και ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές που τέθηκαν σε συναγερμό για την ταυτοποίησή τους.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η σορός ανήκει σε γυναίκα, με αποτέλεσμα να ανοίξουν σχετικές υποθέσεις.

Οι υποθέσεις που εξετάζει η Αστυνομία για τη σορό

Μία υπόθεση που άνοιξε είναι αυτή 75χρονης από τον Αλικιανό που εξαφανίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2023, στη μέση του χωριού.

Για την υπόθεση κατηγορήθηκαν ένας αλλοδαπός εργάτης και ο ιερέας του χωριού. Μάλιστα, είχαν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και με ενδεχόμενο δόλο, κατά συναυτουργία στον ιερέα του χωριού και στο ζευγάρι των Τσέχων που εκτελούσαν εργασίες εκείνο το διάστημα στο νεκροταφείο. Βέβαια, παρά τις εκκλήσεις των παιδιών της 75χρονης, η υπόθεση παραμένει ανεξιχνίαστη.

Παράλληλα, βάσει πληροφορίων του zarpanews, στο μικροσκόπιο βρίσκεται ακόμη μία υπόθεση εξαφάνισης, πριν από 19 χρόνια.

Οι Αρχές έχουν πάρει δείγματα DNA και από τις δύο υποθέσεις και περιμένουν τα αποτελέσματα για να δουν μήπως η σορός αφορά κάποια εξ αυτών.